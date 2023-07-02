Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни

Почему возникает такое состояние и как из него выйти?



Синдром самозванца – это психологическое явление, при котором человек боится развиваться из-за неуверенности в своих силах. Ему кажется, что он не заслуживает успеха и не сможет ничего добиться в жизни.

Синдром самозванца или некомпетентность?

Ощущения, свойственные синдрому самозванца, могут возникнуть практически у любого человека: у школьника, студента, ученого, наемного сотрудника, предпринимателя, эксперта или специалиста в какой-либо нише. Но далеко не всегда такое состояние является истинным синдромом самозванца. Иногда под этим скрывается обыкновенная некомпетентность. Речь идет о специалистах, которые не могут решиться на дальнейшее развитие из-за недостатка знаний и опыта в своей сфере. У них нет нужных навыков, они не знают, как подступиться к той или иной задаче. Таким людям стоит больше учиться и практиковаться – уверенность в себе приходит только с опытом.

Синдром самозванца у экспертов

Очень часто с этим явлением сталкиваются эксперты, которые уже являются профессионалами своего дела и хотят развивать личный бренд. Это касается врачей, психологов, коучей, педагогов, дизайнеров, специалистов в сфере PR, SMM и т.д. Один из характерных признаков синдрома самозванца – неприязнь и раздражение к более успешным коллегам, которые не боятся идти вперед, выступать на телевидении, развивать медийность в соцсетях. Если человек ругает таких экспертов и обвиняет их в некомпетентности – скорее всего, он находится в состоянии «самозванца». Возможно, он тоже хочет быть таким же успешным и медийным, как коллеги, но не может себе этого позволить из-за личных внутренних ограничений.

С чем связано такое состояние? Почему эксперты не могут решиться на развитие и продвижение? Дело в том, что создание личного бренда требует много мужества и внутренних сил. Это очень долгий и сложный процесс: нужно выстраивать бизнес-процессы, нанимать команду, осваивать новые виды деятельности, изучать маркетинг и законодательство, открывать ИП или самозанятость и т. д. Эксперты понимают, что впереди их ждет огромный фронт работ. Им придется тратить много денег, сил и времени, а успех не гарантирован. Эта мысль отталкивает и вызывает страх неудачи. А состояние "самозванца" – это своеобразная зона комфорта, которой можно оправдать свое бездействие. Человеку просто удобно думать, что он не сможет ничего добиться. Ему легче жить в иллюзиях и ложных представлениях о своей жизни, чем решиться на развитие и перемены.

Мнение психолога:

При синдроме самозванца человек сомневается в своих способностях и постоянно боится, что его сочтут мошенником или некомпетентным специалистом. Он думает следующим образом: "Я не на своем месте. Рано или поздно другие это поймут. Поэтому лучше мне не браться за дела, особенно за те, где есть хоть малейшие сомнения в результате".

Идеальных людей не бывает. Да и обычные дела не подразумевают абсолютного качества в исполнении. Но если психика считает даже самые мелкие недочеты провалами – конечно, выгоднее отказаться. И дело не только в оценке окружающих. Внутреннее ощущение неудачи и столкновение с тем самым темным переживанием "со мной что-то не так, я не справляюсь, я недостаточно хорош" пугает и отталкивает.

Практика показывает, что причины, как всегда, из детства. Но проработки только детских переживаний недостаточно, потому что у подобных стратегий избегания есть большие вторичные выгоды: делаешь меньше работы, экономишь силы, все время настороже и в безопасности. И уж если за что-то взялся, то сделал хорошо. Другие оценили и похвалили. Поэтому в терапии приходится работать с накопленным за жизнь опытом, переосмыслять его, вырабатывать новые подходы к деятельности.

Есть случаи, когда человек не развивается из-за отсутствия желания. Такое бывает, например, у ученых: они могут иметь огромное количество заслуг и регалий, могут преподавать в вузах и выступать на международных конференциях, но дальнейшего продвижения у них нет, а доходы остаются на уровне средних или даже ниже. Эти люди довольствуются тем, что имеют на данный момент. Им не приходит мысль, что они могут больше зарабатывать и выходить на новые уровни в своей деятельности. Зачастую это связано с тем, что человеку уже достаточно того, что у него есть сейчас. Ему нравится эта работа, он получает от нее удовлетворение и радость, его устраивает заработок. А большего он и не хочет. В таком случае нет смысла прорабатывать это состояние.

Как бороться с синдромом самозванца?

1. Прислушайтесь к себе и поменяйте отношение к ситуации. Если вас раздражают более успешные коллеги, нужно обратить внимание на свои эмоции и посмотреть на проблему под другим углом. Возможно, вы тоже хотите стать известным и популярным, но по каким-то причинам себе этого не разрешаете.

2. Обратитесь к психологу. Зачастую мы не способны трезво оценивать свою личность. Работа с психологом – это хорошая возможность посмотреть на себя со стороны. Опытный квалифицированный специалист подскажет, как справиться с синдромом самозванца.

3. Займитесь развитием. Самый простой вариант – продвигаться через соцсети. Их функционал позволяет приобретать навыки, необходимые для личного бренда: умение выступать на публику, общаться с аудиторией, производить интересный контент, развивать харизму. В этом помогают прямые эфиры, клипы, форматы Reels, Stories и т. д.

Борьба с синдромом самозванца требует усилий и работы над собой. В противном случае человек будет и дальше жить в иллюзиях, не имея возможности двигаться вперед. Выход из этого состояния – залог успешного развития и достижения высоких результатов в своей деятельности.