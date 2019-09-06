Когда все бесит: названы способы справиться с негативом

"Как-то вот даже тянет устроить скандал", – говорила героиня фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Неизвестно, чем закончилась бы семейная драма Шурика и Зинаиды, если бы не уравновешенный нрав героя Александра Демьяненко. Ведь любые приступы раздражения приводят к конфликтным ситуациям.

Думающий человек, который часто переполнен гневом, наверняка осознает свой недостаток и огорчается из-за него. Рассудительный, разумный человек не захочет постоянно калечить собственный лоб об одни и те же грабли, он побережет его для других целей. О том, как жить, когда все бесит, и как эффективно решить эту проблему, "Дни.ру" рассказала бизнес-коуч, тренер Юлия Куликова-Цай.

"Причиной постоянного раздражения, как правило, является общая неудовлетворенность жизнью, – рассказывает эксперт. – Когда человек уже довольно долго находится в таком состоянии, он начинает воспринимать в штыки все буквально, на каждую мелочь реагирует агрессивно и взрывается по любому поводу. Такое состояние может провоцировать и серьезная усталость. Если человек долгое время находится в напряжении и стрессе, уровень раздражительности автоматически повышается настолько, что контролировать его уже невозможно".

Подобным состояниям чаще всего подвержены люди с взрывным характером, холерики. А если на темперамент накладывается еще и синдром хронической усталости – все, пиши пропало. Такой человек всегда будет находиться в раздрае. Очевидно, что его будет бесить любая окружающая действительность.

Еще один сильный раздражитель, который даже из самого миролюбивого и уравновешенного человека способен сделать неврастеника, раздражающегося по поводу и без – работа, которая не нравится. Усугубляют этот факт, как правило, авторитарные и жесткие руководители. Когда нет энтузиазма и удовлетворения от профессионального труда, и гнетет отсутствие ощущения, что ты делаешь что-то стоящее и важное, давление сверху воспринимается как нокаут.

Постоянной мишенью при раздражительности так или иначе становятся близкие люди – домочадцы, друзья, родственники, коллеги. Если у человека, которого все бесит, уже сформировалось постоянное раздражение внутри, но ему жаль родных, регулярно попадающих под горячую руку, значит, не все потеряно. На помощь в таких сложных ситуациях может прийти тренировка эмоционального интеллекта – он отвечает за все человеческие реакции. Человеку, который страдает от повышенной раздражительности, важно вовремя нужно научиться "отлавливать" себя на тех состояниях, когда возникает внутренняя вибрация. Грубо говоря тогда, когда появляется непреодолимое желание на кого-нибудь наорать и выплеснуть весь свой внутренний гнев. Вот тут и должна помочь внутренняя кнопка "стоп".

Подобное умение – огромный шаг, можно сказать, прогресс на пути к обретению внутренней гармонии. Следующим шагом должны быть вопросы к самому себе – почему это со мной происходит? Чем вызвано мое раздражение? Что его спровоцировало?

Лайфхаком для раздражительных людей поделилась коуч. "Я часто рекомендую своим клиентам досчитать до десяти. Это поможет затормозить выплеск негатива и убережет близкого человека от нервотрепки. Не стоит такое поведение относить к зажиманию отрицательной энергии внутри. Скорее, это четкое понимание, какая реакция должна последовать на ту или иную ситуацию. Важно не действовать, исходя из привычной модели поведения, на которую заточена работа мозга, а провоцировать новое действие, опираясь на потребность в этой реакции", – объясняет она.

Главным вопросом здесь должен быть: "А виноваты ли члены семьи в моем внутреннем дискомфорте и раздражительности?". Второй вопрос: "Стоит ли мне переносить всю негативную энергию на близких людей?". Тогда запустится принцип замедленного кино. Человек чувствует, что сейчас взорвется и начнет орать. Внутри загорается визуальная кнопка "стоп!", идет отсчет до десяти, затем глубокий вдох – медленный выдох. Психолог уверена, если направить всю энергию раздражения на действия, связанные с личными потребностями, это поможет отсрочить негативный выплеск. Таким образом, со временем можно научиться управлять своим гневом. Любые дыхательные практики помогут взять себя в руки и обрести самообладание.

Дальше необходимо осознание, почему человек выходит из себя, что его толкает на это. Опять же, помогут вопросы, заданные самому себе. Разобраться, связаны ли реакции с тем, что происходит вокруг, или это все же исключительно внутренние проблемы – уже почти успех. Виноваты ли во внутренней раздражительности близкие, коллеги, друзья, и если да, то чем они вызывают это состояние? Как следствие должно возникнуть понимание, возможна ли другая реакция на окружающую действительность, события, людей.

Существует масса способов выплеснуть негативные эмоции без ущерба для окружающих и с наименьшими потерями для себя. Один из них – прогулка. В лесу, в горах, у водоема. Там, где нет других людей, можно покричать, попеть, поплакать, дать выход накопившимся эмоциям. Если нет возможности куда-то выехать, "поделиться" отрицательными эмоциями можно с водой. Принять контрастный душ, полежать в теплой ванной с ароматной пеной, поплавать в бассейне, попариться в бане. Особо продвинутые могут практиковать медитацию или слушать бинауральные ритмы (воображаемые звуки управляемой музыки, которые мозг "слышит", хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют). Мозг перестанет находиться на дисбалансирующей волне, которая вызывает состояние раздражения.

Тем, кто хочет обходиться без постоянного внутреннего раздражения, сама жизнь поможет найти оптимальные ресурсы и источники радости, положительных эмоций, приятных впечатлений и внутреннего равновесия.