Рецепт cалата с языком и печеными овощами
Вам понадобится: 60 граммов тыквы, 50 граммов свеклы, 60 граммов топинамбура, 50 граммов мини-моркови, 200 граммов говяжьего языка.
Для орехово-горчичного соуса: 40 граммов готового соуса "Гамадари", 15 граммов горчицы "Русская", 10 граммов соевого соуса.
Для томатного масла: 30 граммов вяленных томатов, 60 граммов растительного масла, 1 грамм красного пищевого красителя, 3 грамма соли.
Для зеленного масла: 30 граммов свежего укропа, 1 грамм зеленого пищевого красителя, 60 граммов растительного масла, 10 граммов сахарной пудры, 10 граммов зеленого луга, соль четверговая (для украшения).
Способ приготовления
Тыкву, свеклу, топинамбур, мини-морковь и говяжий язык солим, заворачиваем по отдельности в фольгу и запекаем в духовке: овощи при t 180° – 1 час 30 минут, язык при t 150° в течение 4 часов. Готовый язык карамелизуем (посыпаем сахарной пудрой, обжигаем при помощи газовой горелки).
На тарелку наливаем часть орехового соуса, затем выкладываем запеченные овощи и тонко нарезанный говяжий язык, поливаем оставшимся соусом и двумя видами масла, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и четверговой солью.
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