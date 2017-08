Главные события Москвы с 18 по 24 августа 2017 года

В кинотеатры выходит "Терминатор-2" в 3D, и этим все сказано. Светлые волны ностальгии окутают города, а заядлые киноманы и подрастающее поколение испытают неподдельный восторг. Об этом и других интересных событиях ближайших семи дней – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

18 августа, пятница

"Летние балетные сезоны" на сцене театра РАМТ не сбавляют оборотов – спектакли идут каждый день. 18 августа покажут "Дон Кихота", 19 августа – "Жизель", 20 августа – "Спящую красавицу", 21 и 22 августа – "Щелкунчика", 23 и 24 августа – "Лебединое озеро".

Также в столице продолжится Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. 18 августа покажут балет "Дон Кихот", 19 августа – "Щелкунчик", оба в "Новой опере", а 20 августа "Щелкунчика" представят уже на площадке "Содружество актеров Таганки".

В клубе "16 тонн" даст концерт Дельфин. В активе исполнителя – достаточно свежий материал, а также новый состав музыкантов. Что и в какую сторону изменилось – каждый сможет составить свое впечатление лично. Помимо новинок, разумеется, вряд ли обойдется без проверенных временем хитов.

19 августа, суббота

19 и 20 августа в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Публику будет ждать фееричное шоу от лучших пиротехников из Европы, Азии, Латинской Америки, а также насыщенная дневная программа – выступления артистов, шоу новых технологий, квесты, лектории, рынок ремесел, исторический фудкорт и многое другое. Фестивальная тема этого года – "Москва на семи холмах".

В парке "Сокольники" стартует Фестиваль мороженого и сладостей "Лакомка". На центральных прогулочных аллеях будут размещено около двух сотен торговых точек от ведущих производителей мороженого, напитков, кондитерских изделий, национальных сладостей. Помимо сладких лакомств гостей будут ждать различные активности: выступления на тему ЗОЖ, мастер-классы, йога и так далее.

20 августа, воскресенье

В рамках летнего музыкального фестиваля "Классика в Кусково" выступит заслуженный артист России А. Чернов (скрипка). В основу программы, которую он исполнит, лягут сочинения двух непревзойденных гениев мира музыки – Моцарта и Мендельсона. Напомним, что фестивальные концерты "Классика в Кусково" проходят в Танцевальном зале центрального Дворца усадьбы. Гости могут прийти пораньше Пи прогуляться по дворцовому парку, что поможет отвлечься от будничной суеты и настроится на волну волшебного мира классической музыки.

21 августа, понедельник

В Stadium на сцену выйдет группа Bullet for My Valentine. Коллектив играет мелодичный британский металкор, скрашенный хорошим вокалом. C влиянием таких стилей как треш, глэм, гранж и ню-метал музыканты создали свой собственный стиль и являются представителями метала нового поколения. Популярна группа стала в 2005 году, когда вышла в свет дебютная пластинка The Poison. С тех пор Bullet For My Valentine завоевала сердца армии поклонников и активно концертирует.

22 августа, вторник

В этот день пройдет завершающий концерт-прогулка по Москве-реке "Музыка на воде" вместе с артистами Москонцерта. Вечер получил название "Итальянский фейерверк". Солисты Москонцерта Ирина Никонова (фортепиано), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Павлихина и Иван Покровский (скрипки), Людмила Ватутина (контральто) и Валентин Суходолец (тенор) исполнят произведения Вивальди, Паганини, Доницетти, Россини и неаполитанские песни.

В Stadium выступит Halsey (Холзи) – американская певица, которую некоторые величают "голосом своего поколения". История успеха исполнительницы необычна, ей первый хит Ghost был записан "на коленке" и выложен в интернет. На следующий день сразу пять рекорд-лейблов изъявили желание встретиться с Холзи и обсудить условия сотрудничества. Исполнительница отмечает" "Я не была ютьюбером, блоггером и вообще человеком социальных сетей, просто люди решили, что я чуть интересней, чем остальные". В 21 год поп-певица стала кумиром миллионов и обладателем целого ряда престижных премий.

23 августа, среда

На площадке InCloud, расположенной на крыше бизнес-центра "Light House" на Садовом Кольце состоится закрытие фестиваля Roof Music Fest. Данное мероприятие вот уже 6 лет проводится в Питере, и вот в этом году дебютировало и в Москве: прошли концерты групп Billy's Band, Фрукты, Guru Groove Foundation и Krec. В среду завершит сезон выступление группы Sunsay Андрея Запорожца (получившего известность благодаря дуэту 5'nizza (Пятница)). Гостей будет ждать отличная музыка, а также изумительный вид на столицу с двухъярусной крыши.

24 августа, четверг

В парке "Красная Пресня" отметит свой день рождения Нино Катамадзе в сопровождении своих несравненных музыкантов. Следует ожидать много музыки, красоты, улыбок и атмосферы любви. Нино Катамадзе & Insight – это самобытный жанр, впитавший в себя этно-джаз, фолк, world music и психоделику. Манера исполнения Нино уникально, и поэтому каждое ее выступление – это шоу, которое остается в памяти поклонников надолго.

В клубе "16 тонн" даст концерт Сергей "Чиж" Чиграков. Этот музыкант стал одним из немногих отечественных рок-открытий, чей дебют пришелся на 90-е годы. Его песни отгремели на всю страну, но Чиж внезапно ушел в тень, практически перестав писать новые песни. Однако по сей день исполнитель продолжает радовать поклонников живыми выступлениями. Организаторы отмечают, что творческий вечер Чижа в "16 Тоннах" – это самый народный формат, когда любимый артист поет для поклонников лучшие хиты на расстоянии вытянутой руки.

В кинотеатрах выходит в прокат фильм 1991 года, что само по себе случается нечасто, – "Терминатор 2: Судный день". А все дело в том, что Джеймс Кэмерон решил привнести новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над "Аватаром", и суперспецэффекты в культовый классический фантастический фильм. Сам Кэмерон отмечает: "Сама возможность посмотреть сейчас "Терминатор 2" в 3D на большом экране многих приведет в восторг. С момента выхода фильма прошло 25 лет, многие его поклонники тогда еще даже не родились, а те, которые тогда были подростками, сейчас ведут более размеренный образ жизни. Они редко ходят в кино и, скорее всего, смотрели фильм только на DVD или Blu-ray, так что у них теперь есть отличный повод для похода в кинотеатр. Кроме того, конечно же, сам формат 3D добавляет изображению не только глубины, но и ясности. В 3D образы кажутся еще более реалистичными".