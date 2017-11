Юрист назвал долгом изнасилование девушек в рваных джинсах

Свою неоднозначную позицию известный египетский адвокат и консерватор Наби аль-Вахш выразил во время интервью на телевидении при обсуждении законопроекта о проституции. Правозащитник раскритиковал женщин, которые слишком откровенно одеваются.

"Вы счастливы, когда видите идущую по улице девушку, у которой открыта половина зада?" – риторически спросил он. Адвокат подчеркнул, что ему кажется также неуместным, когда женщина носит рваные джинсы, передает The Independent.

По мнению Наби аль-Вахша, "домогаться таких девушек – патриотический долг, насиловать их – долг национальный". Слова адвоката, означавшие фактический призыв к преступлению, вызвали большой общественный резонанс.

Национальный совет по делам женщин Египта объявил, что планирует подать жалобу на телеканал, который показал скандальное интервью с адвокатом. Руководство организации подчеркнуло, что слова Наби аль-Вахши нарушают Конституцию, в которой есть специальные пункты, защищающие права представительниц слабого пола. Также члены Совета обратились с призывом ко всем СМИ воздержаться от предоставления платформы лицам, пропагандирующим насилие.

it is “a national duty” to rape girls who wear torn trousers - Nabih Al-Wahsh pic.twitter.com/wvgxDw6VkZ