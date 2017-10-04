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Lifestyle

7 мифов о пластике век

Фото: GLOBAL LOOK press
На что смотрят мужчины, когда видят женщину? Многочисленные опросы разрушают привычные стереотипы: в 70% случаев первый объект пристального внимания – глаза. Уставший взгляд, ненавистные отеки, "мешки", морщины на нижних и верхних веках, опущенные уголки глаз придают лицу печальный вид и совсем не украшают милых дам. Не так просто противостоять возрастным изменениям, врожденным недостаткам во внешности, особенностям мимики и анатомического строения. Многие женщины настроены решительно – они не желают мириться с подобными дефектами и обращаются к пластическому хирургу.
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Пластика век – не самое сложное хирургическое вмешательство. Тем не менее оно проходит в непосредственной близости к роговице глаз, поэтому здесь требуется большая точность и ответственность от хирурга, а также внимательное отношение к процессу восстановления со стороны пациента. Об особенностях этого вмешательства Dni.Ru рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Итак, перед операцией необходимо определить, какой из видов блефаропластики необходим в конкретном случае. Верхняя (классическая) блефаропластика актуальна для тех, кто столкнулся с проблемой нависшего века: в ходе пластики делается надрез в естественной складке, иссекается избыточная растянутая кожа и извлекаются жировые грыжи. Нижняя блефаропластика позволяет убрать избыточные жировые отложения ("мешки") под глазами, а также создать плавный гладкий переход от нижних век к скулам. Круговая блефаропластика – сочетание пластики верхних и нижних век, при которой можно комплексно решить существующие дефекты век.

Трансконъюктивальная блефаропластика считается наиболее щадящим и наименее травматичным методом удаления мешков под глазами, проходит под местным наркозом и не оставляет послеоперационных рубцов, так как разрез выполняется на внутренней стороне нижнего века. Этническая блефаропластика, или пластика азиатских век, – одна из самых трудоемких. Эффект достигается за счет ювелирной работы хирурга, который формирует складку, характерную для "европейского" века.

Фото: GLOBAL LOOK press

Противопоказания к проведению пластики общехирургические: болезни крови, инфекционные, онкологические, сердечно-сосудистые, острые офтальмологические заболевания, а также хронические – в момент обострения. Операция проводится только после консультации врача и комплекса анализов.

Самый сложный этап восстановления – первая неделя после пластики, в течение которой основными спутниками пациентов становятся болезненные ощущения, отек век и низкая чувствительность кожи. Чтобы справиться с дискомфортом и минимизировать риск осложнений, специалисты советуют избегать воздействия солнечных лучей, сократить физические нагрузки, временно отказаться от использования декоративной косметики и контактных линз, использовать давящие повязки и холодные компрессы. Добиться успешного результата возможно только при неукоснительном соблюдении рекомендаций врача и бережном отношении к своему здоровью.

Блефаропластика, как и другие пластические операции, собирает вокруг себя множество мифов и слухов. Чтобы развеять сомнения и выяснить, какие из фактов можно считать правдивыми, а какие – нет, подробно остановимся на каждом из наиболее обсуждаемых мифов.

Фото: GLOBAL LOOK press

Миф № 1: Оценить итоги пластики можно через 7–10 дней

Через 1–2 недели можно увидеть только первичный результат операции, так как за это время спадает основной отек и покраснение. Окончательный эффект будет заметен только после полного восстановления тканей, то есть примерно через 6–7 недель. Чтобы ускорить процесс реабилитации, врач может порекомендовать курс физиотерапевтических процедур.

Миф № 2: После работы опытного хирурга не остается синяков

Вне зависимости от опыта и таланта специалиста всякая пластика – вмешательство в отлаженную работу организма. Нарушение процесса лимфооттока и микроциркуляции влечет за собой появление отечности и не исключает образование кровоподтеков в первые 2 недели после операции, тем не менее это естественное и временное явление. Ускорить реабилитацию можно с помощью физиотерапевтических и косметологических процедур.

Миф № 3: Результат удаления грыж носит постоянный характер

Утверждение ложно: в ходе пластики век устраняются излишки жировой клетчатки, но при этом сама область сохраняется в прежнем состоянии. Если у пациента есть генетическая предрасположенность к образованию мешков под глазами, то рецидив не исключен. Повторное устранение грыж – не частое явление, так как эффект блефаропластики заметен не менее 8–10 лет.

Миф № 4: Операция может вызвать проблемы со зрением

Работа хирурга требует предельной точности, но если доверять свое здоровье высококвалифицированным специалистам, то зрение, напротив, может улучшиться: после коррекции нависших век взгляд, как правило, "открывается". Более того, перед операцией проводится осмотр у офтальмолога, чтобы выявить наличие возможных патологий и болезней глаз. К примеру, при прогрессирующей близорукости и других серьезных заболеваниях блефаропластика недопустима.

Миф № 5: Пластика век противопоказана до 30 лет

Довольно спорный вопрос. Блефаропластика устраняет не только возрастные, но и врожденные дефекты век (например, одутловатость верхнего века), поэтому возраст в данном случае не имеет значения. Одни из самых частых клиентов пластических хирургов – молодые люди с восточным типом лица, которые желают исправить форму и разрез глаз.

Миф № 6: После блефаропластики остаются заметные шрамы

Это утверждение было справедливо для операций, которые проводились много лет назад. Действительно, при пластике век традиционными методами появление рубцов практически неизбежно. Однако через полгода после такого воздействия шрам будет почти незаметен, так как он очень тонкий, светлый и проходит под линией роста ресниц. Современные технологии позволили минимизировать риск образования шрамов, а особенно малотравматичной коррекцией век считается методика с использованием лазера.

Миф № 7: Ношение контактных линз – противопоказание к пластике век

Неверно. Уже на первой консультации хирург сообщит, что проблема будет ощущаться только в первые 2–3 недели после операции – на этом этапе ношение линз противопоказано и придется носить очки.

Блефаропластика по праву становится одной из самых популярных операций в России, ведь благодаря ей можно вернуть взгляду молодость, забыть о потерявшей упругость коже век и даже изменить разрез глаз азиатского типа. Главное – действовать сообща с пластическим хирургом и прислушиваться к его советам, чтобы пройти период восстановления наименее болезненно и достичь максимально успешного результата.

Автор: Василий Ручкин4 октября 2017, 10:51

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