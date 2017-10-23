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Lifestyle

Известный певец ощущает себя женщиной

Сэм Смит. Фото: instagram.com/samsmithworld
Известный британский певец Сэм Смит признался, что ощущает себя в равной степени и мужчиной, и женщиной. По словам исполнителя, он обожает надевать дамские наряды и ходить на каблуках.
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За несколько дней до выхода своего альбома Thrill Of It All Сэм Смит откровенно рассказал о себе поклонникам. По словам 25-летнего певца, он любит носить и мужскую одежду, и женскую, передает ENews.

'Too Good At Goodbyes' is finally here gorgeous people!! ��

Публикация от Sam Smith (@samsmithworld)

"Мне нравятся туфли на каблуках. У меня дома их целая коллекция", – признался музыкант. По словам Сэма, приезжая в Австралию, он всегда посещает магазин House of Priscilla, где часто шопятся артисты различных дрэг-квин-шоу, пишет Life.ru.

 

"Мало кто это знает, но когда мне было 17 лет, я был одержим певцами Боем Джорджем и Мэрилин (Монро), ну и всем подобным. В моей жизни был определенный момент, когда у меня вообще не было мужской одежды. Тогда я планировал в будущем краситься каждый день, наклеивать ресницы, надевать легинсы и огромные шубы", – рассказал музыкант.

   

Кроме того, Сэм признался, что в прошлом году у него были проблемы с алкоголем. По словам певца, он слишком часто зависал в барах и не контролировал количество выпитого. Впрочем, музыкант подчеркнул, что и сейчас не намерен отказываться от спиртного навсегда.

Сэм Смит – один из самых известных британских исполнителей. В 2016 году он получил премию "Оскар" за песню Writing On The Wall, которая прозвучала в заставке к фильму о Джеймсе Бонде "007: Спектр".

Певец открыто заявляет о своей гомосексуальной ориентации. По словам Сэма, об этом он рассказал друзьям в десять лет.

  

Автор: Рудольф Великолепный23 октября 2017, 10:38

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