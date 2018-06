Умерла "первая девушка Бонда"

Актриса Юнис Гейсон умерла в возрасте 90 лет, передает Sky News. Подробностей произошедшего не сообщается. Всему миру Юнис Гейсон стала известна благодаря своим съемкам в фильмах о британском шпионе Джеймсе Бонде. Она появилась в самой первой ленте "Доктор Ноу", а также в продолжении саги, получившем название "Из России с любовью".

Actress Eunice Gayson who played the first Bond girl Sylvia Trench in 'Dr. No' and 'From Russia with Love' has died at the age of 90