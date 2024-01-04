В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

Энергоснабжение тепловых пунктов восстановлено.



В дома на северо-востоке Москвы вернули теплоснабжение, нарушенное в результате возгорания на подстанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по ситуации.

"Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов", – заявили в оперштабе.

На тепловые пункты доставили генераторы. По большинству домов организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, по другим подключение осуществили в ручном режиме от аварийных источников.

Продолжается наладка и регулировка систем. Специалисты проводят поквартирные обходы.

В четверг в результате пожара на подстанции в Северо-Восточном административном округе временно нарушилось энергоснабжение. Отопление частично восстановили уже днем. Для решения проблемы создан специальный оперативный штаб.