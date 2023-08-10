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Четверг 10 августа

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Посетителей Урбанфорума в Гостином Дворе ждут спектакли и квесты

Посетителей Урбанфорума в Гостином Дворе ждут спектакли и квесты
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Организаторы подготовили большую культурную и познавательную программу.

В рамках Московского урбанистического форума на площадке в Гостином Дворе 12-13 августа пройдут мастер-классы, интерактивные программы, квесты и спектакли. Увлекательные активности подготовили и для детей. Вход на мероприятия свободный.

В субботу в 16:00 начнется творческая встреча с народным артистом России Стасом Михайловым. Певец ответит на вопросы гостей и исполнит свои самые популярные композиции.

В воскресенье в 16:00 состоится топ-лекция "Культурный ЗОЖ". В ней примут участие эксперты форума и резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили. Искусствовед Анастасия Постригай поможет отыскать признаки болезней героев в произведениях искусства.

Столичный Департамент здравоохранения подготовил семь лекций и мастер-класс. Гостям площадки расскажут о деликатных темах мужского и женского здоровья, о работе врачей-генетиков и медицине долголетия.

В воскресенье состоится мастер-класс с элементами нейрографики "Благодарность как источник счастья". Эксперты расскажут об арттерапии и помогут открыть позитивную сторону жизни.

Фото: Евгений Самарин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Отдельная познавательная и развлекательная программа подготовлена для семей с детьми. В субботу в большом зале "Москва" состоится спектакль "Мэри Поппинс" театра Булгаковский дом. В воскресенье театр Терезы Дуровой представит музыкально-пластический спектакль с интерактивными элементами "Букашки. Фантазия!".

Также для посетителей подготовили интерактивные шоу "Тролли: в поисках приключений", "История игрушек", "Волшебный бал в Хогвартсе" и другие увлекательные мероприятия.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Расписание событий форума доступно на официальном сайте.

10 августа 2023, 15:20
Фото: Евгений Самарин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

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