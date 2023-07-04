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Психолог раскрыл вред гиперопеки

Психолог раскрыл вред гиперопеки
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Детские проблемы из-за гиперопеки проявляются и при взрослении.

Гиперопека – модель воспитания, при котором родители стремятся окружить ребенка максимальным вниманием, а также контролем и защитой от угроз, которые чаще всего оказываются вымышленными. При этом взрослые обязывают наследников поступать исключительно таким образом, как будет безопасней, по их мнению.

Эксперты полагают, что подобное поведение нельзя считать заботой о ребенке. Родители, когда выполняют за наследника все то, что может делать самостоятельно, фактически ограничивают малыша в развитии. Поэтому психологи считают гиперопеку негативным явлением.

Детский психолог Сусанна Баринова уверена, что задача родителей заключается в том, чтобы научить малыша действовать самостоятельно. Гиперопека преследует ровно противоположные цели. Окружая наследника чрезмерным вниманием и контролем, взрослые создают ситуацию, при которой он постоянно будет нуждаться в помощи.

Фактически дети, страдающие от гиперопеки, не проходят все этапы взросления, рассказала эксперт в интервью "Газете.ру". По словам психолога, такие малыши могут отставать от своих сверстников в психоэмоциональном развитии, уточняет RT.

Кроме того, детям, окруженным гиперопекой, сложнее выстроить взаимоотношения в коллективе, в них рождается неуверенность и страхи, которые трудно преодолеть. С возрастом проблемы перерастает в тревожность и нервность.

4 июля 2023, 00:08
Фото: pixabay.com
Газета.ру✓ Надежный источник

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