Почему мужчины изменяют своим любимым?

Психолог объяснил склонность современных мужчин к полигамии.

В современном обществе многие пары сталкиваются с соблазнами завести отношения на стороне. Индустрия красоты и моды процветает, мужчины часто не могут устоять перед внешностью женщин, которая стремится к совершенству.

Тем не менее, психологи уверены, что главной причиной мужских измен зачастую является банальная инфантильность человека, которую мужчины часто называют полигамностью, сообщает Ura.ru. Если же мужчина психологически зрелый, ему вполне достаточно для счастья одной единственной женщины. Об этом рассказала семейный и провокативный психолог Елена Гусева.

Также эксперт подчеркнула, что это всегда лишь отговорка для тех мужчин, которые попросту психологически незрелые. Кроме того, есть и еще одна причина мужских измен. Это отсутствие развития у партнерши. Если женщина остановилась в развитии, не растет эмоционально и личностно, она теряет интерес для партнера. В итоге мужчине становится скучно, и он изменяет ей.

Третья причина мужских измен – отказ женщины от разнообразия в постели. То есть банальная скука и однообразие может сподвигнуть мужчину на измену. Если мужчина зрел, и его все устраивает в женщине, он никогда не пойдет "налево". Ведь на это еще и надо тратить силы.