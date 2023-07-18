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Вторник 18 июля

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Назван простой способ защититься от телефонных мошенников

Назван простой способ защититься от телефонных мошенников
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Истории о мошенниках, жертвами которых становятся доверчивые люди, появляются в публичном поле ежедневно. Журналисты выяснили, как защитить себя от недобросовестных деятелей.

Чтобы не стать жертвой аферистов, заранее продумайте, хорошо ли ваше устройство и ваши данные защищены от мошенничества, передает "Общественная служба новостей". Если подключаетесь к публичным сетям, то используйте виртуальные частные сети. Шифрование в VPN-сети не даст возможности посторонним людям узнать персональные данные.

При установке пароля используйте очень сложную комбинацию. Никогда не применяйте дважды один и тот же пароль.

Установите на телефон программу, которая будет блокировать подозрительные звонки. Они защищают устройство от звонков, которые нелегально выполняют роботы.

Кроме того: старайтесь не вступать в разговор с мошенником. Даже если вы поняли, что ваш собеседник — аферист, и вам захотелось немного подурачиться, лучше от этого воздержаться.

18 июля 2023, 06:47
Фото: Pixabay.com
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

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