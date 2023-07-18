Назван простой способ защититься от телефонных мошенников

Истории о мошенниках, жертвами которых становятся доверчивые люди, появляются в публичном поле ежедневно. Журналисты выяснили, как защитить себя от недобросовестных деятелей.

Чтобы не стать жертвой аферистов, заранее продумайте, хорошо ли ваше устройство и ваши данные защищены от мошенничества, передает "Общественная служба новостей". Если подключаетесь к публичным сетям, то используйте виртуальные частные сети. Шифрование в VPN-сети не даст возможности посторонним людям узнать персональные данные.

При установке пароля используйте очень сложную комбинацию. Никогда не применяйте дважды один и тот же пароль.



Установите на телефон программу, которая будет блокировать подозрительные звонки. Они защищают устройство от звонков, которые нелегально выполняют роботы.

Кроме того: старайтесь не вступать в разговор с мошенником. Даже если вы поняли, что ваш собеседник — аферист, и вам захотелось немного подурачиться, лучше от этого воздержаться.