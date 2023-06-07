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7 правил грамотной организации рабочего пространства

7 правил грамотной организации рабочего пространства
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Если рабочего стола не хватает, то можно повесить полку на стену.

Грамотная организация рабочего пространства – целая наука. Эргономика объясняет, как правильно приспособить должностные обязанности, предметы и инструменты, а также компьютерные программы под психические и физические особенности сотрудника.

Если организовать рабочее место с умом, то от сотрудника можно добиться максимальной продуктивности при минимальных затратах времени и энергии. Это стало особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда граждане перешли на удаленную работу.

Итак, добиться эффективности можно, если выполнить семь простых правил при организации рабочего пространства. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", в первую очередь необходимо четко выделить границы рабочей зоны.

Совершенно не обязательно отводить под офис целую комнату, ограничиться можно небольшим уголком квартиры. Однако в этом месте вы должны предельно концентрироваться на поставленных задачах.

Второе, все лишние предметы необходимо убрать с рабочего стола в корзины или ящики. При этом третьем правило гласит, что необходимые для работы вещи должны лежать на расстоянии вытянутой руки.

Если пространство для труда маленькое, то используйте стену – повесьте полку. А личные вещи вообще не должны появляться в офисе, чтобы не отвлекали от дел.

Шестое правило требует использовать подставки для компьютерной техники, чтобы установить ее на нужном для глаз и шеи уровне. Это позволит избавиться от усталости и мышечной боли.

Наконец, для грамотной организации рабочего места можно помечать папки по степени важности или другим критериям цветными маркерами. Это поможет сэкономить время во время поиска документов.

7 июня 2023, 06:07
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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