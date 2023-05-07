"Решила ничего не отменять": Молодая жена Прилучного работала даже во время схваток в роддоме

Зепюр Брутян поделилась кадрами из родовой палаты.

Третий ребенок Павла Прилучного появился на свет 28 апреля этого года. Вторая жена актера родила ему сына, мальчика назвали Микаэль.

На родах присутствовала и сама звезда "Мажора", даже перерезала пуповину – все, как положено, современным отцам. Почти сразу артист познакомил новорожденного со старшим братом и сестрой. Тимофей и Мия – дети от Агаты Муцениеце – навестили нового члена семьи еще в роддоме.

Наконец, неделю спустя Зепюр Брутян поделилась подробностями дня своих родов. По словам женщины, еще накануне она занималась делами и планировала рожать только через 5-10 дней, но у малыша были свои планы. Схватки внезапно начались в ночь на 28 апреля.

На этот день у Зепюр Брутян были запланированы дела, которые она решила не отменять, несмотря на родовую деятельность. Как оказалось, она работала даже во время схваток в роддоме. За эту возможность жена Павла Прилучного поблагодарила эпидуральную анестезию.

"Решила ничего не отменять", – поделилась женщина, опубликовав несколько кадров из палаты.

Стоит отметить, что мама и малыш уже дома. Павел Прилучный устроил настоящий праздник по случаю выписки из роддома: оформил дом шарами и цветами.