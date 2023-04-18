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Вторник 18 апреля

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Пригожин – The Daily Beast: после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз

Пригожин – The Daily Beast: после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что после прохождения службы в частной военной компании уровень преступности снижается в 10 и более раз.

Журналист американского издания The Daily Beast Эллисон Квин обратилась к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать информацию о том, что экс-боец ЧВК "Вагнер" после возвращения с СВО убил человека. Бизнесмен напомнил, что после прохождения службы в частной военной компании преступность среди "вагнеровцев" снизилась в 10 раз.

"Поэтому после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз. Кого убил и за что Георгий Сиукаев, мы уточняем",– заявил предприниматель.

Кроме того, Пригожин предложил зарубежным СМИ новый заголовок для материала: "После службы в ЧВК "Вагнер" даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления".

Напомним, ранее журналисты сообщали, что экс-вагнеровец Георгий Сиукаев задержан по подозрению в убийстве.

18 апреля 2023, 20:20
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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