Пригожин – The Daily Beast: после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметил, что после прохождения службы в частной военной компании уровень преступности снижается в 10 и более раз.

Журналист американского издания The Daily Beast Эллисон Квин обратилась к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать информацию о том, что экс-боец ЧВК "Вагнер" после возвращения с СВО убил человека. Бизнесмен напомнил, что после прохождения службы в частной военной компании преступность среди "вагнеровцев" снизилась в 10 раз.

"Поэтому после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в 10 и более раз. Кого убил и за что Георгий Сиукаев, мы уточняем",– заявил предприниматель.

Кроме того, Пригожин предложил зарубежным СМИ новый заголовок для материала: "После службы в ЧВК "Вагнер" даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления".

Напомним, ранее журналисты сообщали, что экс-вагнеровец Георгий Сиукаев задержан по подозрению в убийстве.