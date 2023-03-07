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Вторник 7 марта

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Прогноз погоды на март составили синоптики: Не весна

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Прежде чем снимать теплую одежду, стоит посмотреть прогноз погоды.

Специалист Гидрометцентра Вильфанд рассказал, каким будет начало весны в России. По его словам, сейчас наблюдаются отрицательные аномалии в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, поэтому Центральная Россия и, в частности, Москва находится под воздействием холода. Прогноз погоды на март соответствующий: сугробы будут таять долго, приводит мнение эксперта "Радио 1".

Так что придется набраться терпения и ждать апреля, когда по плану и должно прийти тепло. "Пока есть снег – это еще не весна", — уверяет Вильфанд.

Как отмечает РИА ФАН, синоптики прогнозируют достаточно комфортную температуру воздуха 8 марта в Краснодаре, Сочи, Крыму и Ростовской области. Согласно прогнозу погоды, там столбики термометров поднимутся до 15 градусов и выше.

7 марта 2023, 13:00
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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