Прогноз погоды на март составили синоптики: Не весна

Прежде чем снимать теплую одежду, стоит посмотреть прогноз погоды.

Специалист Гидрометцентра Вильфанд рассказал, каким будет начало весны в России. По его словам, сейчас наблюдаются отрицательные аномалии в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, поэтому Центральная Россия и, в частности, Москва находится под воздействием холода. Прогноз погоды на март соответствующий: сугробы будут таять долго, приводит мнение эксперта "Радио 1".

Так что придется набраться терпения и ждать апреля, когда по плану и должно прийти тепло. "Пока есть снег – это еще не весна", — уверяет Вильфанд.

Как отмечает РИА ФАН, синоптики прогнозируют достаточно комфортную температуру воздуха 8 марта в Краснодаре, Сочи, Крыму и Ростовской области. Согласно прогнозу погоды, там столбики термометров поднимутся до 15 градусов и выше.