Когда кошку нужно срочно вести к врачу? Ответил ветеринар

Ольга Орлова родила дочь Тесты Кейт Миддлтон о третьей беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Вторник 7 февраля

16:00На глазах толпы: Басков вышвырнул вон надоевшую всем скандалистку Долину 15:40"Петь и пить": простившийся с семьей Николаев объявил планы на весну 15:36Безответная любовь, работа дворником, бездетность: что случилось с одинокой актрисой Маркиной 15:20Кому полезно есть морковь 15:00Когда кошку нужно срочно вести к врачу? Ответил ветеринар 14:40Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 19 февраля 14:20"Судьба Козловского": за что молодой высокомерный актер врезал SHAMANу 14:00Во время землетрясений в Турции погиб российский гражданин 13:40Работающий на износ Шаляпин написал завещание: Исключил всех родственников 13:20"Скоро": Узнавшая о беременности Ивлеева озвучила срок 13:10Москва историческая: самые необычные доходные дома столицы 13:00Тяжело дышит и почти не говорит: Пропавшего после выписки немощного Михалкова сняли на камеру 12:40Идет борьба за руки: подробности ампутации конечностей разбитого гангреной Костомарова 12:20В промзоне на севере Москвы произошел пожар 12:10Новинки января на рынке новостроек Москвы 12:00Останки уничтоженного сепсисом и гангреной Костомарова сожгут в крематории 11:40"Надо просто смириться": Пригожин после введения санкций признал наличие зарубежных счетов 11:40"Отношения": Объявившая о беременности скрытная Дайнеко проболталась о романе с Воробьевым 11:20"Ребенку уже месяц": обманувшая народ Орлова показала младенца 11:00Вредно для здоровья: эксперт назвал минусы дешевого жилья 10:40Безобидный проступок: Суровая Миддлтон выставила вон нарушивших запрет родных детей 10:20"Не было времени": оставивший детей без отца Маршал оправдался за прошлое поведение 10:00Поддерживаший спецоперацию Башмет рассказал о судьбе могил родителей во Львове 09:40"Все знают о проблемах Насти": Неадекватная выходка раздвинувшей ноги Волочковой закончилась вакханалией 09:20Как спасти квартиру от плесени: объяснил эксперт 09:00"Нечем дышать": оказавшаяся в жестких условиях Асмус чуть не лишилась чувств 08:40Онколог рассказал о новом методе борьбы с метастазами при раке 08:20Сказ о том, как Чебурашка 7 миллиардов рублей в прокате собрал, а Том Круз хотел слетать в космос, да так и не сумел 08:00Как быть успешным и счастливым в наше время бурных перемен? 06:45Через кого к вам могут прийти большие деньги? 04:4192% жилья в Новой Москве куплено в ипотеку 02:23Ваш камень: Талисман по знаку зодиака 00:39Григорьев день: что нельзя делать 7 февраля 22:10Землетрясение в Турции унесло жизни почти тысячи человек 22:00"Совсем сдал": старик Ширвиндт с клюкой еле волочит ноги 21:50Роману Костомарову ампутировали стопы: Возможны еще операции 21:40Поргина влезла в алко-разборки оказавшегося на грани смерти Садальского и Кравченко накануне суда 21:20"Приезжал, плакался": скачущая по мужикам Волочкова довела бывшего до истерики 21:00Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк 20:40Бесстыдный Джигурда испортил паспорт влиятельному мужчине – видео 20:20"Это произошло вовремя": Максим Аверин встретил в театре молодую красотку 20:00Развел на деньги и скрылся: родной мужик облапошил наивную Шукшину 19:40Нависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали 19:20"Сейчас такое время": изуродованная Климова вкачала под кожу содержимое собственного тела 19:0055-летняя Воробей прилюдно облизала волосатого мужика: Тянет магнитом 18:54Разродилась: 45-летняя Орлова показала новорожденную дочь 18:40Отек легких и кровавый кашель: журналист Сванидзе экстренно госпитализирован 18:20"Видно, что любят друг друга": женатого SHAMANа застукали во время утех с пышногрудой учительницей 18:00Соблазняет постонно: между влюбчивым Прилучным и Брутян встала молоденькая актриса 17:50"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Когда кошку нужно срочно вести к врачу? Ответил ветеринар

143

Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что кошке нужна помощь. По словам ветеринара Богдана Галкина, владельцы кошек должны внимательно наблюдать за поведением своих питомцев.

"Поводом для срочного визита к ветеринару может стать апатия, отказ от корма, новая привычка прятаться в укромных местах, потеря веса, обильное питье. Или наоборот, если кошка стала слишком активной и беспокойной. Об инфекции или проблемах с сердцем говорят тяжелое дыхание, одышка, кашель", — цитирует эксперта телеканал "360".

7 февраля 2023, 15:00
Фото: freepik.com
News.ru✓ Надежный источник

Путин поблагодарил Собянина за высокие темпы и качество развития Москвы

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что мэр столицы Сергей Собянин и его команда продолжат активное развитие города.

Члены клубов "Московское долголетие" поздравят участников СВО с Днем защитника Отечества

До 16 февраля включительно в столице пройдет сбор писем, сувениров и поздравительных открыток для участников специальной операции.

Григорьев день: что нельзя делать 7 февраля

Праздничные традиции и приметы.

Собянин: Москва в 2022 году начала программу поддержки научных разработок в сфере медицины

Мэр столицы Сергей Собянин встретился с научными коллективами, участвующими в городской программе поддержки инноваций в медицинской сфере.

Названы полезные свойства орехов

Выбор читателей

06/02ПндНадо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк 06/02ПндЮлечка забирает: Готовящийся к ампутации ноги Костомаров идет по пути убитой сепсисом Началовой 06/02Пнд"В тяжелом состоянии": Жена госпитализированного из-за инфаркта Николаева сделала срочное заявление 06/02Пнд"Вырезали все, что могли": с онкобольной Заворотнюк очень жестко обошлись 06/02Пнд"Нас разводили": после ухода Тарзана Королева осталась без волос 06/02ПндНависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали