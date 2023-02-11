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Общество
Тайм-менеджмент для умных: как грамотно распределять свое время

Тайм-менеджмент для умных: как грамотно распределять свое время

Эксперт дал полезный совет.
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Современный ритм жизни предполагает большие нагрузки на человека, ведь успевать приходится практически все, и желательно делать все качественно и быстро, не откладывая на завтра. Не удивительно, что у многих с этим проблемы.

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Эксперт по тайм-менеджменту Алексей Крылов дал совет о том, как облегчить себе жизнь без вреда для времени. При грамотном распределении времени можно успевать гораздо больше и при этом иметь еще и свободное время на развитие и отдых.

Для начала стоит качественно оценить свой распорядок дня. Следует внимательно проанализировать, чем вы занимаетесь за день. Обратить внимание, на что вы отвлекаетесь и что крадет ваше время. Особенно много времени у современных людей занимает просмотр соцсетей и прочая лишняя ерунда. Если конечно это не ваша основная работа, то снижает эффективность работы мозга и занимает много времени, пишет "Подмосковье сегодня".

Не стоит также смотреть каждое видео, которое присылают друзья и знакомые. Зачастую это не несет никакого смысла и пользы, а лишь крадет время. Более того, чтобы потом вернуться к работе, требуется также время и силы.

Найдите самое продуктивное время суток, которое подходит именно вам. Кому-то легче работается утром, кому-то вечером или ночью. С учетом этого составьте свой график работы.

Ранее исследователи установили, что во время уборки кухни сжигается больше калорий, чем на танцах. Однако, как сообщает сайт "Вести Подмосковья", таким образом не похудеешь быстро.

Офисный работник. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2023, 21:19 Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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