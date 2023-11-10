"ОСАГО" для самокатчиков собрались вводить по всей стране

Сотни человек, оказавшись на пути у электросамокатов, получили травмы. Еще для десятков граждан подобная встреча стала последней. Власть не первый год пытается навести порядок в вопросах безопасности и ответственности при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Интернет-издание "Neva.today" пишет, что накануне член Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивелев предложил ввести обязательное страхование ответственности для лиц, владеющих СИМ.
"Необходимо вести обязательную страховку ответственности водителя самоката перед третьими лицами на законодательном уровне", – считает представитель власти.
Аналогичный вид страхования есть у автомобилистов – всем известное ОСАГО. Отметим, что применение предложения на практике связано с трудностями. дело в том, что сейчас нет возможности идентифицировать самокат, приобретенный частным лицом.