"ОСАГО" для самокатчиков собрались вводить по всей стране

Власть уже не первый год пытается навести порядок в вопросах ответственности водителей средств индивидуальной мобильности перед травмированными людьми. Рассказываем, какое решение принято.



Сотни человек, оказавшись на пути у электросамокатов, получили травмы. Еще для десятков граждан подобная встреча стала последней. Власть не первый год пытается навести порядок в вопросах безопасности и ответственности при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Интернет-издание "Neva.today" пишет, что накануне член Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивелев предложил ввести обязательное страхование ответственности для лиц, владеющих СИМ.

"Необходимо вести обязательную страховку ответственности водителя самоката перед третьими лицами на законодательном уровне", – считает представитель власти.

Аналогичный вид страхования есть у автомобилистов – всем известное ОСАГО. Отметим, что применение предложения на практике связано с трудностями. дело в том, что сейчас нет возможности идентифицировать самокат, приобретенный частным лицом.

