Чего ждать от 2023 года

Кажетта Ахметжанова, шаманка и ясновидящая, рассказала, каким будет 2023 год.



Предстоящий 2023 год станет переломным и эпохальным для России и всего мира. Большинству из нас предстоит выдержать экзамен на прочность и наблюдать за кардинальными переменами в политической, социальной и экономической сферах. Серьезные изменения стоит ожидать весной 2023 года, причем носить они будут долгосрочный характер. Последствия совершенных действий будут отражаться на жизни общества последующие несколько лет. О том, к чему стоит готовиться россиянам в 2023 году, рассказывается ниже.



Новые политические повороты

Начиная с 12 марта 2023 года, россиян ждут глобальные изменения политического и экономического характера. Появятся предпосылки для установления мирных и дружеских союзов, которые помогут нашей стране выйти на новый уровень. Россия, наконец-то, выберется из-под сильного прессинга со стороны Запада и сможет показать всю мощь и величие. Она получит первый серьезный шанс перевести напряженные отношения на миротворческий уровень и обрести союзников. Однако до 2025 года остальные страны будут воспринимать новое положение России в штыки, не желая признавать ее первенство. В свою очередь, нас ждет серьезная борьба за свои принципы и отстаивание сложившихся ценностей. На мгновенную победу рассчитывать не стоит, но 2023 год, однозначно, задаст долгосрочные ориентиры на будущее.

Изменения в области экономики и финансов

В 2023 году российскому обществу стоит готовиться к нескольким значительным эпизодам, которые сильно повлияют на экономику. Основными проблемами для страны станут износ оборудования, которое практически на 100% является импортным, а также ослабление рубля. Обе тенденции проявятся наиболее заметно уже в начале года и повлекут за собой соответствующие негативные последствия. Они коснутся как крупнейших компаний, так и конкретно населения, когда покупательская способность заметно сдаст свои позиции. Разумеется, что напряжение, сложившееся на мировой арене отразится на жизни людей. Сокращений инвестиций в экономику, сокращение рабочих мест и падение доходов − это главные проблемы, грядущие в 2023 году. Однако россиянам не привыкать к таким тенденциям, поэтому со временем пик напряженности ослабеет, и большинство из нас смогут приспособиться к негативной экономической обстановке.

Что касается финансов, то в этой области можно ждать реформы в области банковского сектора, а также нестабильности доллара. Наиболее ярко она проявится в апреле 2023 года, сбив с толку многих людей. Однако к началу 2024 года станет очевидно, что Россия предпримет попытку обновить и перестроить финансовую систему, подстроить ее под себя. С этого момент в жизни страны начнется новая история

К чему готовиться обществу

Ждать позитивных изменений имеет смысл в начале 2024 года, когда США понесут первые серьезные потери. Именно тогда случится перезагрузка доллара, которая окажется для России позитивной. Постепенно мы выйдем из блокады, в которой находимся последнее время и расправим крылья. Некоторые изменения будут носить для общества болезненный характер, но без них невозможно организовать перестройку. 2023 год станет годом укрепления страны, пусть и сначала это не будет очевидным для большинства. Однако постепенный пересмотр всех структур страны в кардинальном смысле придется как раз на самое ближайшее время. Для России обстоятельства сложатся так, что у страны появится шанс занять доминирующее положение, когда влияние элит и первенство Америки, наконец, останутся в прошлом.