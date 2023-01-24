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Общество

Зимой россияне больше едят и меньше гуляют – исследование

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Сервис Level Kitchen провел исследование, которое показало любопытный результат. Более 90% респондентов признались, что замечают перемены в образе жизни и режиме питания в зимний период.

По данным RT, почти каждый второй опрошенный заявил, что либо стал питаться значительно сытнее и калорийнее, либо заметил особую тягу к горячей еде и напиткам. Около 17% респондентов превышают привычную норму потребления сладостей и мучного, 11% реже едят овощи и фрукты. Кроме того, еще 42% опрошенных отметили, что с приходом зимы стали реже гулять на свежем воздухе.


Автор: 24 января 2023, 14:50 Источник: RT ✓ Надежный источник

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