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Пятница
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Общество
Выпускники прощаются со школой: прямая трансляция праздника "Алые паруса"

Выпускники прощаются со школой: прямая трансляция праздника "Алые паруса"

Вечером 24 июня 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет праздник "Алые паруса".
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Вчерашние школьники и гости Северной столицы уже начали собираться на масштабное торжество, которое ежегодно проводится в конце июня. В этом году лучшие зрительские места достанутся только выпускникам, остальные смогут посмотреть салют, слегка пострадать от перекрытий города и "сухого" закона.

Для гостей праздника "Алые паруса" организовано несколько концертных площадок, на которых выступят молодые, набирающие популярность исполнители. Выпускники смогут послушать вечером 24 июня таких звездочек, как Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI&MAVIK.

Для тех, кто так не смог доехать до Санкт-Петербурга, остается прямая трансляция Пятого канала шоу "Алые паруса". У вас точно будут лучшие места!

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 22:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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