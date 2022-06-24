Площадки Московской недели моды в "Зарядье" и на ВДНХ посетило более 100 тысяч человек

За первые четыре дня Московской недели моды на главных площадках состоялся показ коллекций 72 российских дизайнеров. Они приехали в столицу со всей страны.

Неделя моды дает возможность не только представить свои работы, но и найти клиентов и партнеров по бизнесу, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, модные коллекции представили дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Самары, Нальчика и других городов.

"За первые дни только эти две площадки посетило больше 100 тысяч человек. Впереди выходные — будет много интересных программ, приглашаем на заключительные события Недели моды!" – сказала заммэра.

На открытых маркетах свои коллекции представили более 200 отечественных брендов. Понравившиеся вещи можно купить.

Два таких пространства размещены в парке "Зарядье". Еще три расположены на Тверской площади, Тверском бульваре и в торговой галерее на Охотном Ряду.

В профессиональном шоуруме в Гостином дворе представлено более 130 брендов из 30 городов России. Компании фэшн-индустрии уже заключили первые сделки.





До 26 июня продлится деловая программа недели моды. За несколько дней эксперты успели обсудить 80 актуальных для развития отечественной индустрии тем.

Помимо модных показов, в последние дни Московской недели моды пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спортивные мероприятия и многое другое. Так, в "Технограде" на ВДНХ 25 июня состоится семейный фестиваль детской моды и стиля. Коллекции представят 25 российских брендов.

Мероприятия Московской недели моды также проходят на девяти бульварах и в парках. Посетители знакомятся с модой разных эпох. На Петровском бульваре можно узнать о моде времен Петра I и Екатерины II, на Гоголевском бульваре демонстрируют наряды XIX века, а о тенденциях середины и второй половины XX века расскажут на Пушкинской площади.

К фестивалю "Модная столица" присоединились культурные центры и места отдыха. На неделю они стали подиумами для дизайнерских показов, встреч с модельерами и чтения лекций об истории моды. В московских парках, библиотеках и музеях проходит более 60 мероприятий.

В 2022 году Московской неделе моды посвящена акция "День без турникетов". С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии проводятся бесплатные экскурсии.