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Как бороться с обесцениванием? Советы от психолога

Как бороться с обесцениванием? Советы от психолога

Юлия Никас

Юлия Никас блогер

 Психолог, автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием
О том, как преодолеть деструктивные установки, рассказывает Юлия Никас – психолог, автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием.
прочитано 320 раз

Уважение и любовь к себе, готовность следовать своей цели — это залог успеха, гармонии, счастья. Но слишком часто обесценивание становится привычной моделью мышления, и люди не осознают, как пагубно оно сказывается на всех сферах жизни.

Почему так важно чувствовать свою ценность

Быть самокритичным хорошо в меру. Есть разница между "сделаю, если приложу усилия" и "никогда не получится", между "повезет в другой раз" и "не получаю желаемого, потому что не заслуживаю".

Вера в себя меняет жизненные сценарии: помогает не упускать возможности, не смиряться с обстоятельствами, которые не устраивают.

Отношение к себе человека определяет то, как к нему будут относится окружающие. Неудачи на личном фронте, медленное развитие бизнеса, провалы проектов, низкая оплата труда — все это плоды внутреннего обесценивания.

Как формируется низкая самооценка?

"Я хуже других", "я недостаточно хорош/а" — такие убеждения, мешающие раскрывать потенциал и просто радоваться жизни, чаще всего закладываются в детстве.

Среди факторов хронического обесценивания можно назвать:

• недостаток родительского внимания;

• регулярную критику, отсутствие похвалы, отрицание достоинств;

• постоянные сравнения с одноклассницей/братом/сестрой;

• преувеличенно серьезное отношение к промахам и ошибкам;

• модель воспитания через чувство стыда перед окружающими.

С чего начать борьбу с обесцениванием?

Родители критикуют, потому что желают добра. Увы, результат не всегда позитивен. Есть эффективные и куда менее травматичные методы мотивации.

Что может сделать взрослый, чтобы перестать себя обесценивать?

Во-первых, задуматься: кто решил, что он/а хуже других? Что является критерием оценки? По итогу окажется, что все люди уникальны, и каждый прекрасен по-своему.

Во-вторых, надо понять, что взрослые, раздающие замечания и оценки, в прошлом. Не обязательно применять к себе их методы воспитания — обесценивать с целью улучшить. Можно развиваться, опираясь на уверенность, желание и уважение к своей личности.

Есть одна очень простая практика, которая поможет в этом. Скажите себе: "Это не правда, что я должна обесценивать себя, для того, чтобы стать лучше. Теперь правда, что я могу любить себя и ценить и исходя из этого становиться лучше".

1. Вечерняя благодарность

Даже в тяжелые дни случается что-то хорошее. Очень важно говорить себе "спасибо" за маленькие и большие достижения, принятые решения и просто время, проведенное с удовольствием. Благодарность себе – повышает самооценку.

2. Резиночка

Обыкновенная канцелярская резинка на руке может творить чудеса, если использовать ее с умом. Суть метода в том, чтобы, поймав себя на обесценивающей мысли, оттянуть импровизированный браслет и отпустить. Не перестарайтесь!

Главное — проговорить обратную установку, которая перекроет пробившийся негатив. Например, мысль "у меня не получится" меняем на "у меня все легко получается", повторите позитивную установку минимум 3 раза.

Техника основана на том, что мозг устраняет причины, вызывающие физическую боль. За три недели добросовестной практики обесценивающие посылы исчезнут из потока сознания!

3. Фокус внимания

Потерпев неудачу, ругать себя за ошибки бесполезно. Можно учесть опыт, сделать выводы. В любой ситуации найдутся моменты, в которых вы проявились с лучшей стороны — они и должны быть в фокусе.

Задайте себе вопрос : "За что я могу себя похвалить?"

4. План по завоеванию собственной любви

Если ты будешь красиво ухаживать за собой, проявлять любовь и заботу — тогда и окружающие начнут это так же делать по отношению к тебе !

Приглашай себя на свидания, делай подарки, сходи на массаж или на романтическую прогулку вдоль реки.

Проснувшись, можно говорить отражению: "Я люблю тебя. Как мне сегодня сделать тебя еще счастливее?".

5. Будильник уверенности

На первых порах про ощущение собственной ценности легко забыть. А ведь очень важно общаться с людьми, решать рабочие вопросы, даже есть и пить с пониманием того, что вы заслуживаете любви, внимания, успеха. Поможет "напоминалка" на телефоне, подающая сигналы хотя бы 5 раз в день. Посмотрев на экран, задай себе вопрос : "как бы я себя сейчас чувствовала, если знала что я – ценная?" и начинай жить этим ощущением, столько сколь будешь помнить это ощущение в теле. Это создаст в мозге новую нейронную цепочку, побеждающую обесценивание.

Любить и принимать себя — единственный гармоничный путь к раскрытию потенциала и счастью.

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Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2022, 08:29 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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