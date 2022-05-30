Евдокия Свистунья: народные приметы в праздник 30 мая

30 мая православная церковь вспоминает святую Евдокию Илиопольскую. Ей дали прозвище Свистунья, потому что в этот день обычно дули и свистели ветры.

История

Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, родилась в семье князя Димитрия Константиновича, а, повзрослев, вышла замуж за Великого князя Московского Димитрия Донского. Именно она вложила много сил в духовную жизнь на Руси: при ней строились храмы и монастыри. Она настолько верила в Иисуса Христа, что под роскошными платьями носила вериги, при этом никто даже не знал о ее подвиге.

Приметы

Народ верил в то, что, какая в этот день Евдокия, таким и будет лет. Если 30 мая дуют ветра, значит, лето не порадует теплом, при этом южные ветра сулят хорошую погоду. Если в этот день уже цветет сирень или рябина, значит, рыбаков ждет хороший клев и улов.

Традиции

Народ верил, что, если, 30 мая есть блюда из картофеля, во всех делах и начинаниях будет успех. Вообще, овощ принято было сажать именно в этот день, только тогда посадки будут урожайными. Народ посвящал все свое время огороду и верил, что старания принесут хорошие плоды. Также заботились о собственном жилище, ремонтируя и приводя его в порядок.

Что нельзя делать 30 мая