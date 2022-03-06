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Общество
Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира

Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира

Российский союз ректоров обратился к коллегам с призывом поддержать нашу страну, армию и президента. Также руководители вузов заявили о необходимости продолжать вести непрерывный учебный процесс и воспитывать патриотизм в молодежи.
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"Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение"", – сказано в обращении.

В союзе ректоров напомнили, что десятилетиями занимались укреплением российско-украинских научно-образовательных связей. Совместные исследования ученых двух стран внесли огромный вклад в мировую науку.

"Поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах", – подчеркнули в союзе ректоров.

Руководители вузов отметили, что университеты всегда были опорой государства.

Сейчас необходимо продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак и сплотиться вокруг президента, подчеркнули они.

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Ректор МГУ Виктор Садовничий. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 6 марта 2022, 11:22 Источник: Российский союз ректоров ✓ Надежный источник

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