"Дни.ру" раздают подарки: билеты на мультимедийное шоу "Кармина Бурана"

В Москве пройдет невероятное мультимедийное шоу Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» – легендарная «Кармина Бурана». Мероприятие состояться 5 февраля в 15.00 в Московском Международном Доме Музыки.
Кармина Бурана – шедевр музыки двадцатого века. Музыка Орфа – главное действующее лицо представления. И музыканты, и слушатели с первых тактов попадают под ее гипнотическое воздействие.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
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Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 3 февраля.