Все под контролем: в Новый год в Подмосковье на дежурство выйдут тысячи спасателей

До самого любимого праздника россиян остались считанные дни. Новый год – это в первую очередь всевозможные развлекательные и увеселительные мероприятия, а также шумные гуляния, во время которых нередко происходят опасные ситуации.
Только в Подмосковье на более чем на 800 площадках будут организованы 1016 мероприятий. К счастью, жизни и здоровье отмечающих там Новый год будут под контролем: на дежурство, по данным "Радио 1" выдут примерно три тысячи спасателей.
Экстренные службы будут начеку и постараются сделать так, чтобы праздники для россиян прошли безопасно. Также в период гуляний будет задействована 671 единицы техники.