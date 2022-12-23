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Общество
Какие необычные подарки можно купить на платформе "Сделано в Москве"

Какие необычные подарки можно купить на платформе "Сделано в Москве"

Сладости, дизайнерские ювелирные изделия, развивающие подарки для детей и другие новогодние сюрпризы – все это можно приобрести на платформе "Сделано в Москве". Там представлена качественная продукция от столичных производителей.
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Безошибочным подарком на Новый год станут красиво оформленные сладости, интерьерные свечи или елочные игрушки, считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Все это можно найти на сайте сделановмоскве.рф.

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Московские бренды пришли на замену иностранным

На сайте представлены бренды, продукция которых производится московскими предпринимателями. На портале можно найти мужскую, женскую и детскую одежду, товары для дома, игрушки, косметику и прочее.

Так, за 400 рублей продаются интерьерные свечи с ароматом и без. В каталоге представлены разнообразные модели, в том числе экземпляры в форме бюста поэта Сергея Есенина.

Стоимость ювелирных изделий на портале начинается от тысячи рублей. Покупатель может выбрать дизайнерские сережки, подвески из жемчуга и серебра, колье, кольца, пишет газета "Ведомости".

Отличным подарком на Новый год станет женская и мужская косметика. На сайте "Сделано в Москве" доступны десятки позиций, из которых можно собрать бьюти-боксы.

Богатый ассортимент представлен и в каталогах детских товаров. Например, отличным подарком станут наборы для развития мышления. Они оборудованы настоящими микроскопами, телескопами, лазерами и другим оборудованием.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

"Сделано в Москве" – программа столичного правительства по поддержке локальных брендов. Предприниматели получают от города бесплатное продвижение их продукции, возможность принимать участие в выставках, маркетах и фестивалях, упоминания в средствах массовой информации.

После ухода ряда иностранных компаний из России на смену им пришли московские бренды. В частности, такая тенденция наблюдается в индустрии моды. Подробнее – в материале "Дни.ру".

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 23 декабря 2022, 12:26 Источник: "Ведомости" ✓ Надежный источник

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