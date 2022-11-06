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Общество
Более 150 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню народного единства на ВДНХ

Более 150 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню народного единства на ВДНХ

Посетители побывали на мастер-классах, лекциях и на площадке цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". О Дне народного единства в столице рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
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Мероприятия в честь Дня народного единства в Москве проходят с 4 по 6 ноября. Крупнейшая площадка – ВДНХ. За два дня там побывало более 150 тысяч человек, уточнила Сергунина.

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"Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России", – сообщила заммэра.

Посетителей знакомят с традиционной кухней регионов России, включая Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, все желающие могут записать обращение к военнослужащим нашей армии и сделать для них открытки.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Мероприятия Дня народного единства проходили в разных форматах. С 4 по 5 ноября состоялась 10-я всероссийская акция "Ночь искусств". Программа включала кинопоказы, экскурсии, выставки, концерты и многое другое – всего более 200 мероприятий.

На Красной площади с 5 по 7 ноября работает интерактивная экспозиция. Она посвящена обороне Москвы во время Великой Отечественной войны и годовщине парада 7 ноября 1941 года.

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Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Автор: 6 ноября 2022, 13:15 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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