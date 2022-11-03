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Общество
Москва увеличивает расходы на социальную поддержку горожан

Москва увеличивает расходы на социальную поддержку горожан

Мосгордума 2 ноября приняла бюджет столицы на следующие три года. Главный финансовый документ города сохраняет социальную направленность: значительные средства выделяются на поддержку горожан и развитие образовательной сферы.
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Надежная социальная защита москвичей

Поддержка горожан – одна из приоритетных задач нового бюджета. В нем заложены средства на индексацию социальных выплат, продолжение реализации востребованных у жителей столицы программ, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы и многое другое.

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Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

Социальные расходы бюджета вырастут на 8,8%. Так, на доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и оплату коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и прочие меры в 2023 году выделят более 591 миллиарда рублей. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится до 23313 рублей.

С января следующего года пособия и выплаты жителям столицы старшего поколения и семьям с детьми проиндексируют на 10%. На обеспечение семей подарочными комплектами для новорожденных выделяется 2,6 миллиарда.

Семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку города по всем направлениям, подчеркнула председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович. Она напомнила, что многодетные семью имеют скидку в размере 30% на оплату услуг ЖКХ и 50% на оплату капремонта.

"Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет, бесплатные лекарства до достижения 18 лет ребенку. Проезд для детей и родителей из многодетных семей в городском и пригородном транспорте тоже бесплатный. Многодетные семьи, которые пользуются личным автомобилем, имеют право на бесплатную парковку", – рассказала Карпович.

На финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ предусмотрено 27,5 миллиарда рублей. Около 155 миллиардов направят на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и области.

Для оказания адресной социальной поддержки москвичей в следующем году направят девять миллиардов рублей. 800 миллионов выделят на обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Поддержка пенсионеров и ветеранов ВОВ

Продолжится реализация проекта "Московское долголетие". В 2023 году на эти цели направят 3,9 миллиарда рублей.

Программа стала неотъемлемой частью жизни многих горожан, отметил замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"За годы работы занятия посетили около 450 тысяч человек. На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек. Для них открыто более 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям активностей", – уточнил он.

Фото: Агентство "Москва"

Полтора миллиарда рублей выделяется на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны. На 8,6 миллиарда профинансируют приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения для льготных категорий граждан.

"Мы всегда ведем персональную работу в этом направлении, помогаем со всеми просьбами. Это действительно широкий спектр услуг, таких как помощь социальных работников, сиделок, патронажная служба, осуществление круглосуточного вызова службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому", – сказал Филиппов.

Развитие образования

Объем расходов на развитие образовательной сферы в следующем году вырастет на 54,9 миллиарда рублей и составит более 521 миллиарда. Приоритетом станет внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов и улучшение подготовки к ЕГЭ в старших классах.

Бюджет на реализацию программы "Столичное образование" традиционно учитывает ключевые принципы и приоритеты образовательной политики, прокомментировала директор школы №1065 Мария Кулаженкова.

"Прежде всего, он ориентирован на то, чтобы обеспечить равные возможности для каждой школы и одинаково доступное для каждого юного москвича качественное образование, которое не зависит ни от района, в котором он живет, ни от социального положения семьи", – отметила она.

Продолжится расширение и модернизация проектов предпрофессионального образования. Старшеклассники углубленно изучают профильне предметы и приобретают практические навыкы в избранной специальности.

Гранты мэра Москвы дополнят номинацией "За развитие предпрофессионального образования". Общий объем грантов составит 0,5 миллиарда рублей ежегодно. Для учителей сохраняются денежные вознаграждения за классное руководство и надбавки за работу в "Московской электронной школе" (МЭШ).

Благодаря городской поддержке в каждой московской школе созданы равные условия для достижения школьниками высоких результатов, считает директор школы №1575 Ирина Боброва. Она напомнила, что ежегодно столица выделяет большие средства на приобретение современного учебного оборудования, поддержку талантливых учеников и проявивших себя педагогов.

"Развивается проект по предпрофессиональному образованию: открываются новые направления предпрофклассов, растет количество обучающихся в них. Так, в нашей школе открыты инженерные, академические, предпринимательские, ИТ и медиаклассы. Все эти направления поддержки отражены в бюджете Москвы и на 2023 год. Это подтверждает то, что в столице образование является одним из приоритетов, а город заботится о тех, кто учится и учит", – заключила она.

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Фото: Е. Самарин/Mos.ru
Автор: 3 ноября 2022, 14:59

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