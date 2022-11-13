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Общество
На крючок мошенников: как не лишиться денег из-за VPN-сервисов

На крючок мошенников: как не лишиться денег из-за VPN-сервисов

Эксперты уверены, что VPN-сервисы могут перенаправлять граждан на фишинговые сайты.
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Жизнь современного человека уже практически невозможно представить без Интернета. Сетевая паутина окутала наши дома как в многомиллионных мегаполисах, так и в отдаленных деревнях. Цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневность. Разумеется, с расширением онлайн-платформ растет и количество мошенников. Сегодня о плотно взялись за VPN-сервисы.

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Программы, позволяющие сохранять анонимность или менять геолокацию в Сети, обрели массовую популярность в России не так давно. Многие граждане уверены, что помощью VPN можно безопасно посещать запрещенные сайты и социальные сети, но стоит лишь проявить неосторожность, как вы попадете на крючок аферистов.

Причем, метафора "на крючок" используется не просто так. Речь идет о фишинговых сайтах, жертвой которых стала 21-летняя Камила из Ростова. Своей бедой она поделилась в социальных сетях.

Девушка через смартфон с включенным VPN решила сделать заказ через онлайн-магазин. Однако вместо реально потраченных пяти тысяч лишилась 50 тысяч рублей. Она позвонила по указанному на сайте номеру. Голос на на той стороне телефона обещал разобраться и вернуть деньги при условии, что аналогичная сумма уже имеется на карте.

Камила подтвердила, что деньги на банковской карте есть – и они списались вновь. Да, девушка не подумала о безопасности и сама ввел личные данные на цифровой платформе. Однако, проверив сайт, она поняла, что электронный адрес отличается от оригинала.

Эксперты уверены, что на фишинговые сайты граждан могут перенаправлять VPN-сервисы. Раньше для этого мошенники рассылали спам на электронную почту. Теперь достаточно заманить людей в свое приложение.

Дело в том, что при подключении на смартфоне или на компьютере VPN данные начинают идти через определенные сервер, возможно, заграничный. Соответственно, куда что перенаправлять, при желании может решать владелец этого сервера.

Чтобы не лишиться денег в Интернете, эксперты рекомендуют проверять все максимально тщательно, в частности, соотносить цифровой адрес с оригиналом. Данные можно указывать только на проверенных официальных сайтах. В идеале отказаться от сомнительных VPN, как это сделала героиня нашей истории.

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Фото: pixabay.com
Автор: 13 ноября 2022, 06:20 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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