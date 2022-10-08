Впервые о синдроме спасателя рассказал психотерапевт Стивен Карпман, который разобрал на примере сказок роли агрессора, жертвы и спасателя, определяющие границы и поведение личности.



Спасатель поощряет чужую беспомощность. Он действует из позиции"вместо", а не "вместе" или "я рядом". Поведение спасателя изматывает и уничтожает его нервную систему. Причина – желание чувствовать себя нужным, страх быть отвергнутым и ощущение одиночества. Обычно из-за полученных в детстве психологических травм: равнодушные, инфантильные родители, утрата близкого, вынужденное раннее взросление и прочее. Спасатель жертвует собой не ради другого, а ради своих не проработанных травм.



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Синдрому спасателя характерно:

вступать в созависимые отношения;

не говорить "нет";

жертвовать своими интересами;

упрекать в неблагодарности тех, кому помогаешь и в то же время обижаться, когда помощь отвергают;

не уметь находиться в одиночестве.

Как избавиться от синдрома спасателя:

не помогай, когда не просят;

не считай себя лучше других;

не давай трудновыполнимые обещания;

не требуй благодарности в обмен на помощь, но если хочешь получить ее – скажи об этом. Так ты научишься налаживать эффективные коммуникации и начнешь плавный выход из этого состояния.

Все это поможет притягивать людей, готовых на равноценный обмен ресурсами, научит без чувства вины принимать заботу и похвалу от других, выстраивать уважительные партнерские отношения, помнить о своих потребностях и стать счастливым.