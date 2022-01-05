Федулов день: традиции и приметы 5 января

Федулов день – церковный праздник, во время которого православные чтят память Феодула и других критских святых.

ИСТОРИЯ

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Феодул жил в третьем веке после рождества Христова. Однажды ему приснилось, как он что-то держит в руке. На утро он понял, что сжимает в ладони кольцо, на котором изображен крест. Тогда он понял, что должен обращать народ в христианство. Благодаря силе перстня ему удалось уговорить многих людей отказаться от языческой веры. Также у Феодула появился дар исцеления.

Святой продолжил свое дело даже после того, как начались гонения на христиан. В итоге его и некоторых других христиан приказали казнить. Их утопили в море, однако через некоторое время тела были выброшены на берег. Народ поразило то, что одеты они были в белые одеяния. Тогда было решено похоронить мучеников как христиан.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Традиционно считалось, что в Федулов день нельзя работать, используя острые предметы. Так, народ считал, что если ты поранишься, то рана заживать будет долго.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Раньше в этот день было принято убирать загоны для животных. Также на Руси кормили домашний скот, а также пернатых. Народ верил в то, что это поможет привлечь добро. Кроме того, существовали особые поверья, которые были связаны с погодой.