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Общество

Вызывает рак: ученые назвали наиболее опасный вид овощей

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Консервированные овощи повышают риск возникновения онкологических заболеваний. Так считают ученые из Всемирного фонда исследования рака.

Специалисты пояснили, что овощи консервируют для продления срока их годности к употреблению, сохранив при этом их вкус и пользу. Однако для этого в консервированные продукты добавляют кислоту и соль, которая в большом количестве способна нарушить работу желудка. Кроме того, она может повредить клетки организма, в результате чего повышается риск развития рака, сообщают "Вести Подмосковья".

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Автор: 26 января 2022, 13:07 Источник: "Вести Подмосковья" ✓ Надежный источник

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