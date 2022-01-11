День памяти невинно убиенных младенцев: что нельзя делать 11 января

11 января церковь чтит память невинно убитых царем Иродом 14 тысяч детей. В народе эту дату называют Страшный день. Дети-мученики погибли за Христа.
ИСТОРИЯ
Трагедия случилась в Вифлееме, когда Дева Мария родила Иисуса Христа. Волхвы увидели новую звезду на небе, что означало для них рождение Царя Иудейского. Мудрецы сразу же пошли в Иерусалим, чтобы поклониться своему царю. Шли они строго по новой звезде.
Поклонившись новорожденному Иисусу, волхвы решили не возвращаться больше к Ироду, что разгневало его. Тогда Ирод задумал страшное. Когда он понял, что все его попытки найти сына Девы Марии тщетны, он приказал срочно убить всех детей в Вифлееме.
Страшный приказ касался исключительно мальчиков в возрасте от рождения до двух лет. Он был уверен, что среди погибших будет новорожденный сын Девы Марии. Целью Ирода было уничтожить Иисуса любой ценой, так как в нем он видел конкурента.
Убитые дети стали первыми мучениками, которые отдали свою жизнь во имя православной веры и Христа.
За все злодеяния Ирод поплатился своей жизнью. Он подхватил неизлечимую болезнь и заживо сгнил. Перед смертью он успел убить первосвященников и книжников иудейских.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
Согласно народным приметам, 11 января нельзя ходить в лес, выходить из дома без нужды, особенно это касается детей, а также начинать новые дела. Считается, что всякие начинания не принесут плодов.