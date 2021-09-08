Раскрыты новые детали гибели главы МЧС Зиничева: умер вместе с режиссером

Генерал армии Евгений Зиничев совершил настоящий подвиг. Появились важные подробности трагедии.

8 сентября на межведомственных и международных учениях в Красноярском крае погиб министр Евгений Зиничев, который возглавлял МЧС. Мужчина скончался, пытаясь спасти жизнь другого человека. Выяснилось, государственный деятель стремился вызволить из беды известного режиссера Александра Мельника. Сценарист находился в компании Зиничева, так как занимался подбором локаций для выпуска кино, которое связано с развитием Арктики.

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Трагедия произошла стремительно. Александр Мельник подскользнулся на скале и слетел с нее в воду. Евгений Зиничев оперативно отреагировал на происшествие и ринулся к режиссеру на подмогу. К сожалению, глава МЧС сильно ударился о выступ и не смог продолжать спасательную операцию. Обоих мужчин экстренно транспортировали в больницу, но они скончались еще в пути.

Профессионал своего дела Евгений Зиничев проявил редкостный для современных реалий героизм и искреннее сострадание. 55-летний мужчина не побоялся прыгнуть со скалы ради блага нуждающейся в помощи жертвы. Кончина государственного руководителя стала событием мирового масштаба. Лидеры разных стран выразили свои соболезнования по поводу случившегося. Одним из первых о трагедии высказался президент Сербии Александр Вучич. Он принял горестную новость с глубоким сожалением.