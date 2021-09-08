Погиб глава МЧС Зиничев – подробности

Стало известно о гибели главы МЧС Евгений Зиничев. Это произошло во время учений, когда государственный деятель спасал жизнь человека.

Российский государственный и военный деятель Евгений Зиничев трагически скончался в Норильске, куда прибыл с рабочим визитом. Целью командировки была проверка хода строительства новой пожарной части, а также учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Как сообщают местные СМИ, мужчина сорвался со скалы.

55-летний Евгений Зиничев проявил смелость и мужество, исполняя служебный долг. Он рискнул собой ради того, чтобы другой человек остался в живых. По данным РБК, в Арктике проходили съемки специального кино для МЧС, в процессе которого член съемочной группы подскользнулся у обрыва. Сообщается, что Евгений Зиничев бросился на помощь, пытаясь вызволить бедолагу, но они погибли оба.

Издание RT уточняет, что глава МЧС спасал оператора, который внезапно рухнул в воду с высоты в экстремальной ситуации. Евгений Зиничев последовал выручать человека, но ударился о выступающий камень. Пострадавших экстренно эвакуировали в больницу на самолете, но было слишком поздно.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС около 3,5 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о кончине генерала. Известие о смерти государственного деятеля быстро получило охват.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал печальную новость. Он выразил соболезнования по поводу произошедшего и отметил, что хорошо знал Евгения Зиничева, так как они тесно вели совместную деятельность. "Очень жаль", — отреагировал руководитель.