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Общество

Ученые назвали самый полезный способ готовить яйца

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Регулярное употребление яиц может снизить риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили немецкие журналисты со ссылкой на исследования ученых.

Специалисты установили, что при употреблении до пяти яиц в неделю вероятность болезней снижалась на 10%. При этом лучше всего готовить яйца всмятку, поскольку так они легче усваиваются организмом. Эксперты рекомендуют приправить их помидорами и оливковым маслом. А в виде яичницы с жареным мясом продукт, напротив – усваивается хуже, сообщает телеканал "Царьград".

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Автор: 17 сентября 2021, 21:16 Источник: Focus.de • Требует проверки

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