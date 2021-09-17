Ученые назвали самый полезный способ готовить яйца

Регулярное употребление яиц может снизить риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили немецкие журналисты со ссылкой на исследования ученых.
Специалисты установили, что при употреблении до пяти яиц в неделю вероятность болезней снижалась на 10%. При этом лучше всего готовить яйца всмятку, поскольку так они легче усваиваются организмом. Эксперты рекомендуют приправить их помидорами и оливковым маслом. А в виде яичницы с жареным мясом продукт, напротив – усваивается хуже, сообщает телеканал "Царьград".
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