Хинштейн: Позиция "ЕР" неизменна – никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно

Александр Хинштейн напомнил чиновникам Минстроя и Минэка об отрицательном отношении "Единой России" к коллекторам.

Минстрой России представил законопроект, отменяющий запрет на работу коллекторов в коммунальной сфере. Минэкономразвития дало положительный отзыв на документ. Это значит, что коллекторам могут вновь разрешить взыскивать с российских граждан долги за услуги ЖКХ. Однако, данную идею не поддержали в Госдуме.

Так, заместитель председателя парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн напомнил чиновникам Минстроя и Минэка об отрицательном отношении партии "Единая Россия" к коллекторам. Он заявил о попытке коллег из правительства "встать на те же грабли, от которых мы с огромным трудом ушли".

Ранее "Известия" сообщили, что поправки Минстроя к законопроекту "О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ" дадут коммунальным организациям возможность заключать с коллекторскими компаниями договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ.

Напомним, что запрет на деятельность коллекторов в коммунальной сфере был установлен по инициативе депутатов "Единой России". Хинштейн подчеркнул, что позиция партии остается неизменной.

"Запрет взыскание долгов по ЖКХ через коллекторов был законодательно установлен ещё в 2019 году именно по инициативе "Единой России". Наша позиция неизменна: никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно", – заявил депутат.

Он также призвал защищать людей от коллекторского произвола, а не действовать наоборот. Аналогичной позиции придерживается и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Она уверена, что долги нужно возвращать только в судебном порядке.