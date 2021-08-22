В Сети появился официальный трейлер приключенческого боевика "Шугалей-3: Возвращение"

В Сети опубликовали трейлер приключенческого боевика "Шугалей-3: Возвращение". Это фильм режиссера Михаила Вассербаума, где главную роль вновь исполнил актер Кирилл Полухин. Премьера картины запланирована на первые числа сентября.



Кинотрилогия представляет собой рассказ о судьбе российского ученого-социолога Максима Шугалея. Почти полтора года он провел в ливийском плену. Две предшествующие нынешнему кинопроизведению картины рассказали о пленении и пребывании героя в ливийской тюрьме «Митига».

Согласно сюжету третьей части трилогии, Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан освобождены и возвращаются на родину. Спустя несколько месяцев с ученым выходит на связь бывший управляющий банка в Триполи Фарид. Он предлагает Шугалею встретиться в Египте. Цель: обмен новой информацией о ливийских террористах. Ученый без промедления решает помочь старому другу.

По словам создателей киносаги, в «Шугалее-3» совместили жанры роуд-муви, политического триллера и приключений в стиле Индианы Джонса. Если судить по экшн-сценам и ярким напряженным моментам, фильм будет держать зрителя в напряжении от начала и до конца.

Сам Максим Шугалей (два предыдущих фильма помогли вернуть его в Россию) рассказал, что с нетерпением ожидает выхода на экраны фильма, за съемками которого наблюдал лично.

«Если раньше это был для меня вопрос жизни и смерти, то сейчас уже возникает интерес», – добавил социолог.

В Петербурге на презентацию фильма «Шугалей-3» привели двугорбого верблюда. Все желающие смогли сделать с ним фото.