Как изменяют мужчины и женщины: сексолог назвала главные отличия

И мужчины, и женщины изменяют из-за неудовлетворённых в отношениях потребностей. Однако между ними есть отличия, считает психотерапевт, сексолог Татьяна Гринева.
Гринева развеяла миф о том, что люди заводят любовников из-за изменений во внешности партнёра. Специалист уверена, что в таких случаях ими движут глубокие чувства и эмоции. Однако в случае с мужчинами измены чаще происходят по причине дискомфорта в паре, женщины же проявляют неверность из чувства обиды на партнёра, сообщает РИА ФАН.
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