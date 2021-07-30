Молодым россиянам хотят запретить посещение ночных клубов

Возрастное ограничение для посещения ночных баров и клубов могут повысить до 21 года. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Своё предложение Хамзаев направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В письме он пояснил, что целью данной идеи является снижение уровня потребления алкоголя среди молодёжи. Для этого, по мнению общественника, следует запретить ночным заведениям обслуживать клиентов младше 21 года с 23:00 вечера до 8:00 утра, сообщает RT.
Султан Хамзаев считает, что большая часть посетителей ночных баров и клубов – молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 20 лет. Эксперт отметил, что в этом возрасте организм ещё продолжает расти и развиваться, а спиртное может этому помешать, передаёт телеканал "360".
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