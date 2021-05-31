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Общество

Россиянам упростят получение соцвыплат

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Министерство труда и социальной защиты России подготовила законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет передавать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) данные о снижении дохода семьи. Это освободит россиян от необходимости подавать заявление для получения социальных выплат.

После поступления информации о снижении доходов ЕГИССО проведёт оценку имущества семьи и вынесет решение о предоставлении государственной поддержки. Кроме того, граждан оповестят о возможности получить такую помощь и о её видах, сообщает Ura.ru.


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Автор: 31 мая 2021, 19:29 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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