Польский военный самолет подал сигнал о захвате

Самолет Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши пролетая возле границ с Чехией передал на землю сигнал о захвате, передает RT. Военное командование страны объяснило произошедшее учениями. Подробности произошедшего устанавливаются.
Самолет Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши пролетая возле границ с Чехией передал на землю сигнал о захвате, передает RT. Военное командование страны объяснило произошедшее учениями. Подробности произошедшего устанавливаются.
Она не умеет хранить тайны
Артист признался в чувствах к коллеге
Артистка должна скоро родить
Фигуристка расслабилась
Популярные темы форума
Смотрите холостяк с Тимати?
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Филлеры
Как поддерживать страсть в отношениях?
СССР
Муж стал выпивать
Предатели
Что думаете о Маниже?
Кто изменяет чаще?