Как роботы чинят Большой Каменный мост в Москве

Большой Каменный мост является ключевой транспортной артерией Москвы. Во время ремонтных работ используются современные технологии. Они позволяют реконструировать сооружение даже ночью, во время мороза и осадков.
Капитальный ремонт позволит восстановить грузоподъемность Большого Каменного моста, а также продлить срок его службы. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что благодаря новым разработкам повышается технологичность сооружения. "При этом бережно сохраняются все исторические элементы этого объекта культурного наследия", – подчеркнул он.
Большой Каменный мост длиной почти 480 метров удается отремонтировать за короткий срок, потому что рабочие отбойные молотки, которыми обычно снимают бетонное покрытие, заменили малогабаритными роботами. Устройствами можно управлять с помощью пульта на расстоянии 15 метров. За одну смену роботы могут снять около 15 кубических метров железобетона.
Заместитель главного инженера ООО "Пелискер" Виталий Еловый рассказал, что робот может работать в стесненных условиях. Например, специалисты применяли устройство, чтобы демонтировать деструктивный бетон в речных опорах. Также робот может убрать за собой строительный мусор с помощью дополнительных съемных механизмов, отметил Еловый.
Также специалистам не обязательно следить за техническим состоянием устройства. Роботы сами оповещают о неполадках. К тому же они эффективно расходуют электроэнергию: при низкой нагрузке на сеть они выдают повышенную мощность, отлично работают во время перепадов напряжения и экономно используют мощность дизельных генераторов.
Напомним, Большой Каменный мост был построен в 1938 году. Авторы проекта – архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх и М. А. Минкус. В 2007-м сооружение было признано объектом культурного наследия, а спустя 11 лет власти приняли решение провести его капитальный ремонт.
Реконструкция Большого Каменного моста началась летом 2020 года. Несмотря на то, что мост фактически перебирают заново, его полностью не перекрывают.
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