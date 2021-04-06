Деятелей культуры пригласили принять участие в конкурсе "Лидеры России"

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Вторник
6 апреля
Лента новостей
16:37
Основатель "ВКонтакте" вошел в десятку богатейших людей из России
16:14
"Несите меня": спившаяся Асмус заговорила об алкоголе
16:03
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
15:38
Отказывалась кормить неугодную: Елизавета II отправляла Маркл работать
15:28
Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле
15:24
Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе
15:18
Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение
15:17
"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей
15:05
Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи
14:36
Появился непристойный снимок Гузеевой и Яковлевой
14:34
Звезда сериала "Чернобыль" скончалась от рака
14:30
Не продержится до осени: создатель "Дома-2" готов установить фонтан из шампанского в случае успеха шоу
14:28
Близкий друг описал последний день жизни Легкоступовой: Лежала, не вставала
14:27
Гришаевой пришлось пойти на жертвы ради называющего себя королем Нагиева
14:13
Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту
14:02
Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали
13:58
Зеленский назвал единственный способ остановить войну в Донбассе
13:52
Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной
13:46
Состояние пострадавшей в ДТП с Эдвардом Биллом женщины изменилось
13:38
Новое детище создателей "Великолепного века" порвало конкурентов
13:31
"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей
13:23
Страшное пророчество: Домогарову предсказали гибель сына
13:15
"Как стервятники": россияне кричат на Цискаридзе после громких слов о Заворотнюк
13:08
Под Челябинском в бассейне нашли тело пенсионерки
12:46
Стало известно о проблемах со здоровьем у Темниковой
12:44
Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе
12:24
Роль гея в "Кухне" открыла актеру Тарасову новые горизонты
12:15
"Бабочки в животе": Лорак заинтриговала переменами в личной жизни
11:58
В Иркутской области два грузовика провалились под лед
11:58
"Меня предупреждали": переболевший ковидом Ургант рассказал о последствиях
11:38
Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона
11:35
"Мы были молоды, зелены, горячи": Тарасова о бурном романе с Глинниковым из "Интернов"
11:34
В Петербурге из воды достали труп женщины
11:26
Отъезд Зеленского с Украины после слов о "российской угрозе" оценили: Ошеломляющий провал
11:17
Кольцо по цене квартиры: Бородина ослепила народ роскошью
11:12
Обнажившаяся Шейк возбудила народ
10:55
Известная актриса осрамилась в постели с Антоном Макарским
10:33
"Гарик заразил": Асмус взвыла из-за чудовищных симптомов
10:31
Умер повлиявший на создание единой европейской валюты профессор
10:26
Несовершеннолетнюю дочь Началовой сняли с малышом на руках
10:09
41-летняя балерина Захарова ждет наступления паузы для ответственного шага
10:07
Как выбраться из долговой ямы? Названы три способа
09:50
Нелепо вырядившуюся Муцениеце крепко приложили
09:29
"Можно я вам полижу ***у?": Собчак оттянулась с геем
09:29
"Прожила два месяца": Домогаров сообщил о страшном горе в семье
09:17
В Самарской области при пожаре в ангарах пострадал человек
09:03
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
08:40
Шок! Накаченный наркотиками сын поднимал руку на Цывину
08:20
Американские пацифисты призвали Байдена нормализовать отношения с Россией
05:58
45 лет картине "Табор уходит в небо": интересные факты о фильме Эмиля Лотяну
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
Общество
Деятелей культуры пригласили принять участие в конкурсе "Лидеры России"

Деятелей культуры пригласили принять участие в конкурсе "Лидеры России"

Регистрация на трек "Культура" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" продлится до 26 апреля. Запуск направления поддержала глава Минкульта Ольга Любимова.
прочитано 134 раза

Трек призван выявить перспективные кадры в сфере культуры, искусства и образования. Регистрация началась 31 марта.

ПО ТЕМЕ

Участники проектов "Россия – страна возможностей" верят в самореализацию на родине

В современном мире конкурентноспособность страны определяется интеллектом и творческим потенциалом людей, отметила министр культуры Ольга Любимова. "Актуальность проведения трека «Культура» состоит в необходимости пополнения кадрового резерва потенциальными руководителями разных направлений отрасли во всех регионах России», – сказала она.

Подать заявку могут граждане не старше 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом от двух лет. Победителям предложат высокие должности в Минкульте, региональных ведомствах, подведомственных учреждениях, они смогут принять участие в международных форумах и выставках, пройти стажировку в аппарате министерства.

Помогать конкурсантам будут ведущие управленцы в сфере культуры, руководители министерств. Наставник трека, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что киностудия постоянно находится в поиске креативных решений и открыта к новым идеям, которые дадут жизнь инновационным проектам.

Наставник трека «Культура», директор Пушкинского музея Марина Лошак ждет от участников профессионализма и способности вдохновлять окружающих. "Особых личных качеств – зрелости, смелости, огромной внутренней энергии, умения смотреть на мир широко и находить нетривиальные решения", – сказала она.

Запуск трека поддержали и другие известные деятели культуры. Среди них – саксофонист Игорь Бутман, режиссер Федор Бондарчук, худрук Государственного театра Наций Евгений Миронов и другие.

Конкурс "Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В четвертом сезоне участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 26 апреля можно подать заявку, до середины июля состоятся дистанционные испытания. В конце лета – начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 6 апреля 2021, 16:21

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше

Режиссер не стал делить с женой радость премьеры
Шоу-бизнес

Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой

Масла в огонь подлил Филипп Киркоров
Шоу-бизнес

"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей

Девушка первая сделала предложение
Шоу-бизнес

Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали

На очередном суде родные Баталова были одни

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+