Деятелей культуры пригласили принять участие в конкурсе "Лидеры России"

Трек призван выявить перспективные кадры в сфере культуры, искусства и образования. Регистрация началась 31 марта.

В современном мире конкурентноспособность страны определяется интеллектом и творческим потенциалом людей, отметила министр культуры Ольга Любимова. "Актуальность проведения трека «Культура» состоит в необходимости пополнения кадрового резерва потенциальными руководителями разных направлений отрасли во всех регионах России», – сказала она.

Подать заявку могут граждане не старше 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом от двух лет. Победителям предложат высокие должности в Минкульте, региональных ведомствах, подведомственных учреждениях, они смогут принять участие в международных форумах и выставках, пройти стажировку в аппарате министерства.

Помогать конкурсантам будут ведущие управленцы в сфере культуры, руководители министерств. Наставник трека, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что киностудия постоянно находится в поиске креативных решений и открыта к новым идеям, которые дадут жизнь инновационным проектам.

Наставник трека «Культура», директор Пушкинского музея Марина Лошак ждет от участников профессионализма и способности вдохновлять окружающих. "Особых личных качеств – зрелости, смелости, огромной внутренней энергии, умения смотреть на мир широко и находить нетривиальные решения", – сказала она.

Запуск трека поддержали и другие известные деятели культуры. Среди них – саксофонист Игорь Бутман, режиссер Федор Бондарчук, худрук Государственного театра Наций Евгений Миронов и другие.

Конкурс "Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В четвертом сезоне участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 26 апреля можно подать заявку, до середины июля состоятся дистанционные испытания. В конце лета – начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.