Концепцию информационной безопасности детей предложили обновить

ЦИСМ регулярно направляет в правоохранительные органы информацию о вовлечении детей в противоправные сообщества. По его словам, сотрудники центра недавно обнаружили сетевые профили мужчины, которые склонял подростков к опасным действиям за вознаграждение. Сейчас злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, рассказал эксперт.
На фоне новых вызовов необходимо внести изменения в Концепцию информационной безопасности детей, считает глава ЦИСМ. Он предложил сформировать рабочую группу и разработать новый документ, направить его в профильные ведомства и принять на уровне правительства.
Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала подумать о возможности ограничить права несовершеннолетних на свободный поиск и распространение информации. "Если эти права могут причинить вред здоровью и развитию детей», — подчеркнула она.
Участники круглого стола поддержали инициативу о разработке новой Концепции информационной безопасности детей. Они выразили готовность принять участие в обсуждении поправок.
Напомним, что с 10 марта в России начали замедлять социальную сеть Twitter. Роскомнадзор обнаружил на площадке более трех тысяч материалов с порнографическим, наркотическим и суицидальным контентом.
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