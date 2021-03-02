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Общество
Началось обучение на втором потоке программы "Женщина-лидер"

Началось обучение на втором потоке программы "Женщина-лидер"

Фото: Пресс-служба
В мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" начался второй поток образовательной программы "Женщина-лидер". Участницами стали 153 представительницы прекрасного пола. Они имеют опыт руководящей работы или развития социальных проектов.
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В прошлом году слушательницами программы стали 137 участниц проектов Совета Евразийского женского форума, а также и победительниц и финалисток конкурса управленцев «Лидеры России». Зампред Совета Федерации Галина Карелова отметила успех программы. Во время обучения создано 26 проектов: поддержка старшего поколения, развитие села, популяризация здорового образа жизни и прочим направлениям, отметила парламентарий.

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"Эта образовательная программа позволяет создавать условия для развития женского лидерства и эффективных социальных лифтов в различных сферах жизни общества: цифровой экономике, предпринимательстве, науке, культуре, а также социально значимых проектах», – сказала Карелова на пресс-конференции в ТАСС.

Слушательницами нового потока стали руководители общественных организаций, предпринимательницы, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений. 23 человека являются победительницами конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика".

Программа "Женщина-лидер" дает возможность развивать навыки и компетенции, учит социальному проектированию, работе с сообществами, отметила проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина. "Наши выпускницы – это люди с активной позицией, которые умеют и хотят творить добро, в том числе через социальные проекты», – сказала она.

Фото: Пресс-служба

Программа второго потока состоит из четырех модулей. Один пройдет офлайн, остальные три – онлайн. Первый модуль посвящен технологиям формирования личного бренда. Большое внимание будет уделено профессиональным и управленческим лидерским компетенциям.

Второй модуль нацелен на работу с социальным проектированием и реализацию социальных проектов. Во время третьего и четвертого слушательницы узнают много интересного о командной работе.

Кураторами являются профессиональные психологи и сертифицированные коучи. Спикерами выступят известные в России и на международном уровне эксперты.

Первые занятия второго потока начнутся 11 марта. Слушательницы распределены по 25 командам. Участие в программе бесплатное.

Мастерская управления "Сенеж" образована в 2019 году в рамках АНО "Россия – страна возможностей". Она призвана сформировать поколение компетентных государственных служащих.

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" нацелена на повышение социальной мобильности граждан, их самореализацию. Наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин.

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Автор: 2 марта 2021, 16:59

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